पेपर लीक के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के दो दिन बाद सोमवार को धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे। इस दौरान बीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान का हीरो जैसा स्वागत किया गया जबकि विपक्ष की तरफ से मज़ाक और तंज कसा गया।

‘ज़िंदाबाद’ के नारे लगाकर किया गया धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत

जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान मकर द्वार से संसद में दाखिल हुए, बीजेपी के लोकसभा सांसदों का एक ग्रुप उनका इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने ‘धर्मेंद्र प्रधान ज़िंदाबाद’ के नारे लगाकर उनका स्वागत किया, उनके कंधों पर स्कार्फ़ डाला और उन्हें बिल्डिंग के अंदर ले गए। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान को हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते देखा गया।

गृह मंत्री अमित शाह मकर द्वार के बजाय शार्दुल द्वार से कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए, जहां विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा था। बाद में उन्हें संसद की कैंटीन में बीजेपी सांसदों के एक ग्रुप के साथ लंच करते देखा गया। वह दिन में ज़्यादातर समय हाउस में नहीं दिखे।

जैसे ही सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर बीजेपी के साथियों से घिरे हुए थे, जो उन्हें बधाई देने और हिम्मत बढ़ाने के लिए उनके पास आए। इसके बाद वे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के ऑफिस गए, जहां वे दोपहर करीब 12.30 बजे तक रहे। लोकसभा दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई, लेकिन फिर से बाधित हो गई। हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पेश करने में कामयाब रहे। इसके बाद सदन दूसरी बार स्थगित हो गया।

धर्मेंद्र प्रधान-जयराम रमेश की मुलाकात

दिन के सबसे अप्रत्याशित पलों में से एक तब आया जब धर्मेंद्र प्रधान दोपहर करीब 12.30 बजे संसद से निकल रहे थे। मकर द्वार के पास उनकी मुलाकात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश से हुई। राजनीतिक विरोधियों ने एक-दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय का एक किस्सा सुनाया।

धर्मेंद्र प्रधान ने याद किया कि वह जयराम रमेश से मिलना चाहते थे, जब उन्होंने इंडिया टुडे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन पर लिखा एक शानदार आर्टिकल पढ़ा था। उन्होंने कहा कि सांसद बनने के बाद, वह आखिरकार जयराम रमेश से मिले, जो उस समय जूनियर कॉमर्स मिनिस्टर थे ताकि उनके ओडिशा चुनाव क्षेत्र में उगाई जाने वाली मिर्च के लिए बेहतर मार्केटिंग सपोर्ट पर ज़ोर दिया जा सके।

‘मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं’

पुरानी बातें अब सामने आईं। मुस्कुराते हुए जयराम रमेश ने धर्मेंद्र प्रधान से हाथ मिलाया और कहा, “ऐसा होता है।” जो साफ़ तौर पर उनके इस्तीफ़े का ज़िक्र था। इसके तुरंत बाद धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया और कहा, “कुछ नहीं हुआ। मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं, AC रूम एक्टिविस्ट नहीं।” धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया और संसद कॉम्प्लेक्स से बाहर चले गए। वह लंच के बाद की सिटिंग के लिए वापस नहीं आए।

लोकसभा की दोपहर 2 बजे की सिटिंग भी कुछ बेहतर नहीं रही। स्पीकर ओम बिरला और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू दोनों की अपील भी विपक्ष को कार्यवाही जारी रखने देने के लिए मनाने में नाकाम रही, जिससे एक और बार स्थगित करना पड़ा।

कल का दिन महत्वपूर्ण

सदन स्थगित करने से पहले ओम बिरला ने कहा कि वह सरकार और विपक्ष को पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) अमेंडमेंट बिल पर चर्चा शुरू करने पर आम सहमति बनाने के लिए तीन घंटे का समय दे रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने कहा कि फ्लोर मैनेजर इस ब्रेक का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों तक पहुंचने और रुकावट को खत्म करने की कोशिश करेंगे।

यह भी पढ़ें- इस्तीफे के बाद भी ओडिशा की राजनीति में धर्मेंद्र प्रधान का कद नहीं होगा कम, जानें इसकी वजह

नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान के आगे के राजनीतिक करियर की चर्चा खूब हो रही है। स्टेट पॉलिटिक्स से दिल्ली की सियासत तक पहुंचने वाले धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय राजनीति में ओडिशा की जनता की आवाज थे। पढ़ें पूरी खबर



