पश्चिम बंगाल के चुनाव में एसआईआर (SIR) का मुद्दा ज़ोर पकड़ता दिख रहा है। करीब 27 लाख वोटरों के नाम एक प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश में लगी है। पार्टी को भरोसा है कि इस प्रक्रिया का असर ऐसा रहेगा कि उसके समर्थक बड़ी संख्या में वोटिंग के दिन बाहर आएंगे और पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे।

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए टीएमसी प्रवक्ता अरुण चक्रवर्ती कहते हैं कि बंगाल के लोग काफी जागरूक हैं। उन्हें पता है कि यह प्रक्रिया नाम हटाने के लिए शुरू की गई थी। उनका कहना है कि यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि अन्य समुदायों के लोगों के नाम भी हटाए गए हैं,हिंदुओं के भी। वे सवाल उठाते हैं कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, क्या वे सभी बीजेपी के समर्थक होंगे? क्या उनके परिवार भाजपा को वोट करेंगे? उनका दावा है कि इस प्रक्रिया की वजह से बीजेपी को बंगाल चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है।

TMC का नेरेटिव- ममता को हराने के लिए SIR

एक अन्य टीएमसी कार्यकर्ता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि पार्टी पिछले कई महीनों से इस मुद्दे पर जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी ‘परसेप्शन’ बनाने में कामयाब रही है कि बीजेपी इस प्रक्रिया के जरिए सिर्फ ममता बनर्जी को हराना चाहती है।

टीएमसी की रणनीति अब बूथ स्तर तक दिखाई दे रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के मुताबिक, जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हुई, उन्होंने 80,000 से ज्यादा बूथों पर अपने एजेंट तैनात कर दिए। ये एजेंट न सिर्फ इलेक्टोरल रोल का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, बल्कि गड़बड़ियों को भी सामने ला रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी ने इस प्रक्रिया की तुलना एनआरसी से भी की है।

कांग्रेस से अलग टीएमसी की रणनीति

इस समय लोकल मीटिंग्स और बूथ-लेवल मोबिलाइजेशन के जरिए जनता को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। टीएमसी जिस तरह इस मुद्दे को उठा रही है, वैसी ही रणनीति कांग्रेस ने बिहार चुनाव के दौरान अपनाई थी। उस समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘वोटर अधिकार यात्रा’ निकाली थी, लेकिन कांग्रेस को उस चुनाव में इसका खास फायदा नहीं मिला था।

अब इस पर टीएमसी नेता चक्रवर्ती कहते हैं कि यही कांग्रेस और टीएमसी की रणनीति में फर्क है। उनका कहना है कि टीएमसी की टीम हर बूथ पर तैनात है और हर टीम में 15 से 20 कार्यकर्ता हैं, जो दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पार्टी जमीन पर लगातार काम कर रही है,मीडिया में जा रही है, अदालत तक पहुंच रही है और हर स्तर पर सक्रिय है।

उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया, लेकिन समय अहम होता है। उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस ने मुद्दा तो उठाया, लेकिन चुनाव नतीजों के कई महीने बाद। ऐसे में उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके मुताबिक, अगर किसी मुद्दे पर असर डालना है, तो उसे चुनाव से पहले ही जोर-शोर से उठाना पड़ता है।

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