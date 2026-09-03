श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है।

जीतेंद्र मिश्रा ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान वेस्टर्न एयर कमांड का नेतृत्व किया था। इसके साथ ही ट्रस्ट में नए महासचिव और कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए और तीन नए ट्रस्टी भी शामिल किए गए हैं।

ट्रस्ट के पूर्व कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि को महासचिव जबकि सामाजिक कार्यकर्ता महेश भागचंदका को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। ट्रस्ट ने अयोध्या के मदन मोहन पांडेय और शिकोहाबाद की डॉक्टर निर्मला यादव को ट्रस्टी के तौर पर शामिल किया है। निर्मला यादव ट्रस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला हैं।

चढ़ावा चोरी के मामले में विवाद के बाद चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद से कृष्ण मोहन छह जुलाई से ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव के तौर पर कार्य कर रहे थे।

तीन सदस्यीय सर्च कमेटी के पास थी जिम्मेदारी

सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई, 2026 को सर्च कमेटी बनाई गई थी। इसमें रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी और परमाणु वैज्ञानिक डॉ. सुरेश हावरे शामिल थे।

11 जुलाई को कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें चयन प्रक्रिया और पात्रता के मानदंड तय किए गए। 14 जुलाई को औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े समीर पांडा को कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया था। 18 जुलाई को आवेदन की समयसीमा समाप्त होने तक कमेटी को 5,585 आवेदन प्राप्त हो चुके थे।

कैसे हुआ सीईओ का चयन?

अहम बात यह है कि सीईओ पद के लिए चयन प्रक्रिया को किस तरह पूरा किया गया।

राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए सर्च कमेटी को मिले 5,585 आवेदनों की जांच की गई। कुल आवेदनों में से 1,580 उम्मीदवारों को जांच के बाद योग्य पाया गया। इसके बाद चयन प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए 108 उम्मीदवारों को ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशन के लिए चुना गया। इनमें से 16 उम्मीदवारों को आमने-सामने की बातचीत के लिए अयोध्या बुलाया गया।

इसके बाद सर्च कमेटी ने तीन उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की। एक सितंबर को कमेटी ने 75 पन्नों की रिपोर्ट को ट्रस्ट को सौंप दिया और दो सितंबर को ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को पहला सीईओ नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही बाकी नियुक्तियां भी की गई। जीतेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भोपतपुरा गांव से आते हैं।

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राम मंदिर ट्रस्ट में तीन नए चेहरों को बतौर ट्रस्टी शामिल किया गया है। इनमें महेश भागचंदका, मदन मोहन पांडे और निर्मला यादव का नाम शामिल है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।