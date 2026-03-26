राशिदा बिबी अपने घर के बाहर परेशान खड़ी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है। रशीदा बंगाल के तराहदिया गांव की रहने वाली हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य वोटर लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के बाद राशिदा का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। राशिदा की किस्मत इस मामले में अच्छी है कि उन्हें पता है कि उनका नाम हटाया गया है।

दो दिन पहले ही चुनाव आयोग ने वोटरों की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कितनों को शामिल किया गया है और कितनों के नाम डिलीट हुए हैं। चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि हर पोलिंग बूथ पर डिलीट किए गए और जोड़े गए वोटरों की सूची रखी जाएगी, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है।

बूथ पर कैसा है हाल?

बंगाल का बूथ नंबर 49 इस मामले में थोड़ा अलग नजर आता है। भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ के पास चुनाव आयोग द्वारा दी गई वोटरों की सूची मौजूद है, जिसमें राशिदा का नाम नहीं है। वहीं, बूथ नंबर 50 में भी बीएलओ के पास सप्लीमेंट्री लिस्ट मौजूद है, जिसमें पांच नाम हटाए गए हैं। ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और उनमें से चार महिलाएं हैं। जिन वोटरों के नाम डिलीट किए गए हैं, उनसे इंडियन एक्सप्रेस ने बात की है।

जमीन पर कन्फ्यूजन की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि चुनाव आयोग ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि उसने कितने वोटर डिलीट किए हैं। इस समय अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, 32 लाख में से करीब 40 प्रतिशत, यानी लगभग 13 लाख वोटर हटाए गए हैं।

बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा कि 27 लाख में से 8 लाख वोटर डिलीट कर दिए गए हैं। वहीं, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि 32 लाख में से 14 लाख वोटर हटाए गए हैं।

चुनाव आयोग की ‘तकनीकी खराबी’

मंगलवार को चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाया गया कि शामिल किए गए ज्यादातर वोटर “विचाराधीन” हैं। इसके बाद बुधवार को चुनाव आयोग ने अपना बयान बदला और कहा कि यह तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ। आयोग के मुताबिक, सभी बंगाल के वोटर विचाराधीन नहीं हैं, बल्कि यह एक तकनीकी समस्या थी।

चुनाव आयोग ने तकनीकी गड़बड़ी की बात स्वीकार की है, लेकिन जमीन पर कई लोग परेशान और बेबस हैं। 40 वर्षीय पूर्णिमा घोष लगातार रो रही हैं। उनका बूथ नंबर 49 में नाम आता है। उनके परिवार के सभी सदस्य पहले वोटर लिस्ट में शामिल थे, लेकिन उनका नाम गायब है। उनका कहना है कि 2002 की वोटर लिस्ट में उनके पिता का नाम भी था, इसलिए उनका नाम भी अपने आप जुड़ जाना चाहिए था। घोष कहती हैं कि उनकी 14 साल की बेटी उनसे लगातार पूछ रही है कि अब हम क्या करेंगे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्हें बताया गया है कि अब उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा।

बीएलओ क्या बता रहे हैं?

लोगों के साथ-साथ बीएलओ भी परेशान हैं। बूथ नंबर 49 के मोहम्मद आबिद अली मौलाह का कहना है कि उन्होंने दो महीने पहले ही सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे। उनके मुताबिक, पश्चिम बंगाल में माइक्रो ऑब्जर्वर के जरिए एक और राउंड में सभी नामों की जांच की गई थी। इसके बावजूद नाम डिलीट होने से नहीं रोका जा सका।

टीएमसी के एक बूथ लेवल एजेंट ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि एक परिवार में 11 सदस्य हैं, जिनमें से 9 को “विचाराधीन” सूची में रखा गया है, जबकि 2 नाम पूरी तरह डिलीट कर दिए गए हैं। हालांकि, इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। तृणमूल कांग्रेस के लिए इस बार के बंगाल चुनाव में SIR के साथ ध्रुवीकरण भी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी तो इस पिच पर खेलती ही है, टीएमसी भी काउंटर करने की कोशिश में है। यह पूरा समीकरण समझने के लिए यहां क्लिक करें