दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन से पहले ट्रेनों को रद्द किए जाने और मेट्रो सेवाओं पर पाबंदियों को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं को कोई नहीं रोक सकता और लंबे समय तक देश की कनेक्टिविटी को बाधित नहीं किया जा सकता।

चिराग पासवान ने शुक्रवार को हरियाणा के सोनीपत में एक दीक्षांत समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। उनसे दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन के मद्देनजर ट्रेनों को रद्द करने और दिल्ली मेट्रो की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों के बारे में सवाल पूछा गया था।

‘कितनी ट्रेनें रोक लेंगे, कितनी सड़कों को जाम करेंगे?’

चिराग पासवान ने कहा, “भारत के युवा हैं ये, इनको कोई नहीं रोक सकता, प्रभु। जो लोग ऐसे भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, कितनी ट्रेनें कोई रोक लेगा? कितनी कनेक्टिविटी कोई रोक लेगा? कितनी सड़कों को कोई जाम कर देगा?”

उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं में पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता है। युवा पीढ़ी कई पीढ़ियों से ऐसा करती आ रही है और उन्हें रोका नहीं जा सकता।

#WATCH | Sonipat, Haryana: On the cancellation of trains, Union Minister Chirag Paswan says, "These are the youth of India—nothing can stop them. To those attempting to spread such misconceptions, I ask: how many trains can anyone really stop? How much connectivity can be… pic.twitter.com/5euxz2RYA5 — ANI (@ANI) October 9, 2026

उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी आने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द किए जाने और मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने की खबरें सामने आई हैं।

गठबंधन में रहते हुए भी अपनी बात रखते हैं चिराग

चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा है। हालांकि, पिछले कुछ समय से चिराग कई मुद्दों पर गठबंधन सरकार के फैसलों से अलग राय रखते हुए दिखाई दिए हैं।

उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर निर्वाचन आयोग से सक्रिय रूप से स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की थी। इसके अलावा, देशभर में जाति आधारित जनगणना कराने के मुद्दे पर भी उन्होंने अपना समर्थन जताया था।

उनका कहना था कि वंचित समुदायों के लिए लक्षित कल्याणकारी नीतियां बनाने में इससे मदद मिल सकती है। चिराग बिहार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल उठा चुके हैं।

‘सहयोगी गठबंधन का समर्थन करते हैं, उसके सामने समर्पण नहीं’

चिराग पासवान के बयान पर उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने भी प्रतिक्रिया दी। जमुई से लोकसभा सांसद भारती ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उनके नेता का बयान युवाओं की अटूट आकांक्षाओं और उनकी शक्ति को दोहराता है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट जगत और अन्य क्षेत्रों में सफलता की कहानियां युवाओं की क्षमता का उदाहरण हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या LJP (रामविलास) NDA में अपनी स्थिति का लगातार पुनर्मूल्यांकन कर रही है, तो भारती ने कहा कि अगर अराजकता को रोकने के लिए ट्रेनों और संचार के दूसरे साधनों को बंद किया जाता है, तो सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसा कर सकती है।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने की उचित अनुमति मिली हुई है, तो उन्हें रोकना उचित नहीं है। गठबंधन में पार्टी की भूमिका पर उन्होंने कहा, “हम हमेशा मानते रहे हैं कि सहयोगी दल गठबंधन का समर्थन करते हैं, उसके सामने समर्पण नहीं करते।”

चिराग पासवान और उनकी पार्टी के इन बयानों से स्पष्ट है कि NDA का हिस्सा होने के बावजूद वे कुछ मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक राय सामने रख रहे हैं। दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले युवाओं की ताकत और आवाजाही पर पाबंदियों को लेकर चिराग का बयान इसी सिलसिले में अहम माना जा रहा है।

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दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन से पहले रेलगाड़ियों के रद्द होने और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बीच महाराष्ट्र के NCP (SP) विधायक रोहित पवार ने प्रदर्शनकारियों से पुणे आने की अपील की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।