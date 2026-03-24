पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। इसके कारण बाजार भी अस्थिर है और लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। जब आप कच्चे तेल का जिक्र सुनते हैं तो उसे समय बैरल का भी जिक्र होता है। दरअसल बैरल कच्चे तेल को मापने की एक इकाई होती है। कच्चे तेल की कीमत भी बैरल में ही होती है। जैसे आप सुनते होंगे कच्चा तेल इतने डॉलर प्रति बैरल हो गया है।

एक बैरल में कितना लीटर कच्चा तेल?

अब बड़ा सवाल उठता है आखिर एक बैरल में कितना लीटर कच्चा तेल होता है? बता दें कि एक बैरल में करीब 159 लीटर कच्चा तेल होता है। यानी जब एक बैरल तेल को रिफाइनरी में प्रोसेस करने के लिए डाला जाता है तो 159 लीटर तेल डाला जाता है। अगर हम अमेरिकी गैलन की बात करें तो एक बैरल में करीब 42 अमेरिकी गैलन तेल आता है। हालांकि उनकी भी मात्रा करीब 159 लीटर ही होती है।

हालांकि जब 159 लीटर कच्चे तेल को प्रोसेस किया जाता है, तो आखिर में यह 170 लीटर तक पहुंच जाता है। दरअसल इसे ही प्रोसेसिंग गेन कहा जाता है। जब तेल को प्रोसेस किया जाता है तो इसकी डेंसिटी में बदलाव होता है और उसमें केमिकल मिलाया जाता है, जिसके कारण तेल की मात्रा बढ़ जाती है।

कच्चे तेल से क्या बनता?

कच्चे तेल से केवल पेट्रोल और डीजल ही नहीं बनता है, बल्कि इससे एवियशन फ्यूल, एलपीजी, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली और डामर भी बनाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लैपटॉप की बॉडी, प्लास्टिक बोतल और खिलौने में भी कच्चे तेल से निकले पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है।

एक बैरल से कितना पेट्रोल-डीजल?

बैरल कच्चे तेल से करीब 60 से 70 लीटर पेट्रोल निकलता है। वहीं 45 से 50 लीटर डीजल निकलता है। इसके अलावा 15 से 20 लीटर एवियशन फ्यूल और करीब 5 से 6 किलो एलपीजी रसोई गैस एक बैरल कच्चे तेल से प्रोसेस किया जाता है।

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