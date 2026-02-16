Reinvention of Gadchiroli: महाराष्ट्र के नागपुर से लगभग 190 किमी दूर गढ़चिरौली के चर्मोशी के एक कोने में 1.9 एकड़ में फैला एक भव्य और विशाल मंदिर परिसर बना है लेकिन ज्यादातर समय लोगों से खाली रहता है। वैनगंगा नदी के शांत तट पर स्थित और कपास, धान व गेहूं के खेतों से घिरा यह 8वीं शताब्दी का मंदिर अपनी जटिल आकृतियों, देवी-देवताओं की अलंकृत नक्काशी और ऊंचे शिखर के लिए जाना जाता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे ‘विदर्भ का खजुराहो’ कहा जाता है।

अपनी भव्यता के बावजूद, भगवान शिव को समर्पित और ऋषि मार्कंडेय के नाम पर बने इस मार्कंडेश्वर मंदिर में बहुत कम लोग आते हैं, जिनमें ज्यादातर पास के गांव मारकंडा देव के स्थानीय लोग होते हैं लेकिन महाशिवरात्रि पर नजारा बदल जाता है, जब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के हजारों श्रद्धालु आस्था और भगवान शिव के आशीर्वाद की आस में नंगे पैर यहां पहुंचते हैं।

गढ़चिरौली की बदल रही है पहचान

आज अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध मार्कंडेश्वर मंदिर, गढ़चिरौली के बदलाव का प्रतीक बन गया है जो कि एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे लंबे समय से महाराष्ट्र में माओवादी गतिविधियों का केंद्र माना जाता रहा है। गढ़चिरौली अब अपनी पहचान बदलने की कोशिश कर रहा है। यह जिला अपने घने जंगलों, नदियों और सांस्कृतिक विशिष्टता का उपयोग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। इस पूरी योजना के केंद्र में मार्कंडेश्वर मंदिर है।

योजना में न केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा इस संरक्षित मंदिर का संरक्षण कार्य शामिल है। इसके अलावा यहां पर अन्य ऐतिहासिक स्थल अमोरी तालुका में एक किला, भंडारेवर मंदिर और महादेव मंदिर अरसोडा में पाषाण घेरे, चामोर्शी में प्रागैतिहासिक कब्रगाह और थानेगांव का मंदिर भी हैं, जो कि पर्यटकों को आकर्षित कर रहे है।

पर्यटन विकास की योजना

अधिकारियों के अनुसार, गढ़चिरौली में 10 संभावित पर्यटन स्थलों की पहचान की गई है। इनमें अहेरी तालुका का कमलापुर हाथी शिविर और सिरोंचा का वडाडम फॉसिल पार्क (जीवाश्म पार्क) शामिल हैं। इसके अलावा, पर्लकोटा, पमाल गौतम और इंद्रावती नदियों के संगम ‘त्रिवेणी संगम’ को भी विकसित करने की योजना है। छत्तीसगढ़ सीमा के पास स्थित यह क्षेत्र लंबे समय तक माओवादी उग्रवाद से प्रभावित रहा है, लेकिन अब प्रशासन इसे एक जीवंत पर्यटन स्थल में बदलने की कोशिश कर रहा है।

गढ़चिरौली के कलेक्टर अविश्यांत पांडा ने बताया कि हमारा ध्यान इको-टूरिज्म, जनजातीय हस्तशिल्प और साहसिक पर्यटन पर है। प्रशासन इस साल 15 करोड़ रुपये और अगले साल 20 करोड़ रुपये पर्यटन गतिविधियों पर खर्च करने की योजना बना रहा है।

स्थानीय भागीदारी और रोजगार पर जोर

इस परियोजना में स्थानीय आदिवासी समुदायों को मुख्य हितधारक बनाया जाएगा। बांस और मिट्टी के पारंपरिक घरों में ‘होमस्टे’ की व्यवस्था की जाएगी, जिसका प्रबंधन स्थानीय लोग करेंगे। युवाओं को गाइड और होमस्टे मैनेजर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जबकि महिला स्वयं सहायता समूह खान-पान की सेवाओं में मुख्य भूमिका निभाएंगे। पर्यटकों को पारंपरिक आदिवासी भोजन परोसा जाएगा और स्थानीय ‘रेला नृत्य’ व लोक कथाओं के माध्यम से उन्हें सांस्कृतिक अनुभव दिया जाएगा।

अब क्या है सुरक्षा की स्थिति?

सुरक्षा के मोर्चे पर गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक (SP) नीलोत्पल ने कहा कि माओवादी आंदोलन अब केवल छत्तीसगढ़ सीमा से सटे अबूझमाड़ क्षेत्र तक सीमित रह गया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि गढ़चिरौली पर्यटकों के लिए सुरक्षित है। हाल ही में बीनागुंडा जलप्रपात और कमलापुर हाथी शिविर में पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है।

अभी क्या क्या हैं चुनौतियां?

यहां चुनौतियों की बात करें तो स्थानीय लोगों की झिझक और बुनियादी ढांचे (जैसे शौचालय) की कमी एक बड़ी परेशानी है। ‘ट्राइबी टूर्स गढ़चिरौली’ जैसी स्थानीय कंपनियां प्रशासन के साथ मिलकर इन बाधाओं को दूर करने और क्षेत्र की छवि सुधारने का काम कर रही हैं। वे ताडोबा टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों को भी गढ़चिरौली की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।

कुल मिलाकर कहें तो ये पहल स्थानीय लोगों के नजरिए को बदल रही है और उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है। भामरागढ़ तालुका के कोयांगुडा जैसे गांवों के निवासी अब होमस्टे पहल में भाग लेने के लिए तैयार हैं, जो इस क्षेत्र के लिए एक नई और सकारात्मक शुरुआत है।