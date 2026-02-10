ममता बनर्जी ने सिर्फ 48 घंटों में यह दिखा दिया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद, वह राजनीतिक मंच पर खुद को पेश करने की कला में कितनी माहिर हैं। वह उन गिने-चुने विपक्षी नेताओं में हैं जो पब्लिक इमेज और दिखावे के मामले में BJP को कड़ी टक्कर दे सकती हैं।

इसी दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि उनकी चुनावी रणनीति किन दो अहम वर्गों पर टिकी है – मुस्लिम और महिलाएं। सत्ता में आने के बाद से ये दोनों वर्ग उनके लिए सबसे मजबूत आधार रहे हैं।

4 फरवरी को ममता बनर्जी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के खिलाफ याचिका को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। हालांकि राज्य की तरफ से वरिष्ठ वकील पहले से मौजूद थे, लेकिन ममता खुद कोर्ट नंबर 1 में खड़ी होकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच के सामने अपनी बात रखती नजर आईं। इस पर बेंच ने भी ध्यान दिया।

ममता के कोर्ट पहुंचने से पहले ही TMC ने इस पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बैकग्राउंड में ममता की एडिट की गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। एक मौजूदा मुख्यमंत्री का खुद सुप्रीम कोर्ट जाना (जिसे लोग याद भी नहीं कर पा रहे थे कि आखिरी बार कब ऐसा हुआ था) सोशल मीडिया के साथ-साथ राष्ट्रीय मीडिया में भी बड़ी खबर बन गया। सोशल मीडिया रील्स में उन्हें “रॉयल बंगाल टाइग्रेस” तक कहा गया। ममता बनर्जी लंबे समय से अपनी स्ट्रीट-फाइटर वाली छवि को भुनाने में माहिर रही हैं और इससे उन्हें राजनीतिक फायदा भी मिला है।

2021 में जब TMC पर कट मनी और सिंडिकेट कल्चर जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और पार्टी छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही थी, तब ममता की पट्टी बंधे पैर के साथ रैलियों में शामिल होने की तस्वीरों ने उनकी ऐसी छवि बनाई कि उन्हें कोई भी झुका नहीं सकता। “बांग्ला निजेर मेये के चाहिए” (बंगाल अपनी बेटी चाहता है) के नारे के साथ चलाए गए अभियान ने TMC को बड़ी जीत दिलाई और 294 सीटों वाली विधानसभा में BJP सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई। इससे पहले 2016 में भी ममता ने नारद स्टिंग ऑपरेशन और शारदा पोंजी स्कैम के असर को इसी तरह संभाल लिया था।

SIR के खिलाफ यह अभियान ममता को मुस्लिम वोटर्स के बीच खुद को सबसे भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश करने का मौका भी देता है। इससे OBC लिस्ट विवाद और BJP की ओर से हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए मंदिर उद्घाटन की राजनीति को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में जो नाराजगी थी, उसे कम करने में मदद मिलती है।

ममता की वेलफेयर पॉलिटिक्स

सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के अगले ही दिन ममता बनर्जी कोलकाता लौट आईं, क्योंकि उनकी सरकार ने वोट ऑन अकाउंट यानी अंतरिम बजट पेश किया। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं पर खास जोर दिया गया। सरकार ने महिलाओं के लिए लक्ष्मीर भंडार योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान किया और कक्षा 10 पास बेरोजगार युवाओं के लिए स्टाइपेंड शुरू करने की घोषणा की।

लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे, क्योंकि इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह योजना 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले शुरू हुई थी और महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय रही है। इसी तरह की योजनाओं—जैसे मध्य प्रदेश की लाडली बहना और महाराष्ट्र की माझी लड़की बहिन—ने BJP को भी फायदा पहुंचाया है। अब तक लक्ष्मीर भंडार से 2.2 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है, जिनमें 29 लाख SC महिलाएं और 4.78 लाख आदिवासी महिलाएं शामिल हैं।

इसके अलावा सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, की मासिक सैलरी में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स को हर महीने 5,500 रुपये मिलेंगे।

सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 21 से 40 साल के युवाओं को नौकरी मिलने तक या अधिकतम पांच साल तक हर महीने 1,500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

हालांकि, महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं और DBT के लिए बढ़ाए गए बजट का असर दूसरे क्षेत्रों पर पड़ा है। मिड-डे मील, प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, मास एजुकेशन एक्सटेंशन, लाइब्रेरी सर्विसेज, स्कूल एजुकेशन और सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के बजट में कटौती की गई है।

राज्य में पैसों की कमी और कर्ज पर बढ़ती निर्भरता को लेकर विपक्ष ने ममता सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है। विपक्ष का कहना है कि ये नीतियां बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय में नुकसानदायक हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2008 से 2019 तक के लंबित महंगाई भत्ते (DA) का 25% हिस्सा 31 मार्च तक चुकाने का दबाव भी सरकार पर है। राज्य के कई ठेकेदारों का कहना है कि उन्हें अब तक भुगतान नहीं मिला है, जिससे सड़क मरम्मत जैसे बुनियादी काम कई जगहों पर रुके हुए हैं।

हालांकि BJP ने इस अंतरिम बजट को “चुनावी रिश्वत की शॉपिंग लिस्ट” बताया है और कहा है कि इसमें किए गए कई वादे कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकते। पार्टी ने ममता के सुप्रीम कोर्ट जाने को भी “नौटंकी” करार दिया है। लेकिन इन आरोपों को आम वोटरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा पाना BJP के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।