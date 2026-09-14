एक तरफ पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच गहरी असहमति थी, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स की संयुक्त घोषणा को सर्वसम्मति से जारी कराने की चुनौती। ऐसे में एक सीमित युद्धविराम ने बातचीत के लिए थोड़ी गुंजाइश पैदा की, शीर्ष स्तर पर बातचीत हुई, चीन और रूस ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और मिस्र तथा ब्राजील ने दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने में मदद की। इन सबके बीच भारतीय राजनयिकों ने करीब 100 घंटे तक शब्द-दर-शब्द बातचीत की। जिनेवा, वॉशिंगटन और बीजिंग से लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) तक काम करने का अनुभव रखने वाली इस टीम की कोशिशों का नतीजा शनिवार को ब्रिक्स की संयुक्त घोषणा के रूप में सामने आया, जिसमें पश्चिम एशिया के युद्ध पर एक साझा रुख बनाने में कामयाबी मिली।

द इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों से बातचीत के आधार पर यह समझने की कोशिश की है कि आखिर वह सहमति कैसे बनी, जिसके एक समय हासिल होने की संभावना बेहद कम नजर आ रही थी। इसकी कहानी अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या से 17 दिन पहले शुरू हुई थी।

9 से 11 फरवरी तक नई दिल्ली में हुई पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक में भारत की अध्यक्षता के दौरान समूह की प्राथमिकताओं पर चर्चा और उन्हें तय किया गया था। लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के साथ ही हालात पूरी तरह बदल गए। युद्ध ने ब्रिक्स के भीतर पहले से मौजूद मतभेदों को और गहरा कर दिया और संयुक्त घोषणा पर सहमति बनाने की कोशिश एक बेहद कठिन कूटनीतिक कवायद में बदल गई।

11 से 13 मई तक हुई दूसरी शेरपा बैठक में एक राजनयिक के मुताबिक, माहौल में “बदलाव” आ गया था। उन्होंने कहा कि “ईरानी और अमीराती” एक-दूसरे के साथ “सहमति बनाने की स्थिति में नहीं थे।” इसके कुछ दिनों बाद 14 और 15 मई को हुई विदेश मंत्रियों की बैठक में पश्चिम एशिया के मुद्दे पर रिकॉर्ड में सिर्फ इतना ही दर्ज किया जा सका कि कुछ सदस्य देशों के बीच “अलग-अलग विचार” थे और सदस्यों ने अपनी-अपनी “राष्ट्रीय स्थिति” रखी। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सका।

इसके बाद भारतीय टीम ने काम शुरू किया। ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने सूस शेरपा शंभू लिंगप्पा हक्की, संयुक्त सचिव राजीव बोडवाडे और डॉ. बसीर अहमद तथा निदेशक मिनी देवी कुमाम के साथ अन्य सदस्य देशों के समकक्ष अधिकारियों से संपर्क शुरू किया। इस प्रक्रिया में दलेला के व्यापार और आर्थिक नीति से जुड़े अनुभव तथा हक्की के चीन में काम करने के अनुभव और मंदारिन भाषा पर उनकी पकड़ का लाभ मिला। इनके पीछे विदेश मंत्रालय के बहुपक्षीय आर्थिक संबंध (Multilateral Economic Relations-MER) प्रभाग के अधिकारियों का व्यापक अनुभव भी था।

अगस्त में समाप्त हुए अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के युद्धविराम ने बातचीत के लिए एक अवसर पैदा किया। भारतीय अधिकारियों ने संयुक्त ब्रिक्स सहमति बनाने की कोशिश के तहत संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ईरान से संपर्क करना शुरू किया।

15 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UAE यात्रा के दौरान उनकी UAE के शासक मोहम्मद बिन जायद से बातचीत हुई। 22 जून को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। इस बातचीत में सहमति बनाने का मुद्दा भी उठा।

इसी दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरान और UAE में अपने समकक्षों से बातचीत की। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने 22-23 जून को हुई ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान अपने समकक्षों से संपर्क किया।

UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और ईरान में भारत के राजदूत रुद्र गौरव श्रेष्ठ को अपने-अपने देशों की राजधानियों से संपर्क कर इस दिशा में शुरुआती आधार तैयार करने को कहा गया। हालांकि, जैसा कि उम्मीद थी, दोनों पक्षों की स्थिति और सख्त होती गई और दोनों ने अपनी-अपनी स्पष्ट सीमाएं तय कर लीं।

30 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने उन्हें पेजेश्कियान से मिलने का अवसर दिया। माना जाता है कि पेजेश्कियान से कहा गया कि ईरान और UAE दोनों 2024 में ब्रिक्स के नए सदस्य बने हैं। ऐसे में अगर यह समूह किसी सहमति तक नहीं पहुंचता है तो यह उनके लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। साथ ही, चूंकि यह पेजेश्कियान की भारत की पहली यात्रा होगी, इसलिए उन्हें ऐसे शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनना चाहिए जिसे “सफल” माना जाए।

दलेला की टीम ईरानी शेरपा के साथ बातचीत में पहले ही काफी आधार तैयार कर चुकी थी, लेकिन तेहरान चाहता था कि इस मामले को नेताओं के स्तर पर उठाया जाए। पेजेश्कियान की टीम ने कहा कि वह शीर्ष नेतृत्व से सलाह लेने के बाद जवाब देगी। इसमें खास तौर पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई से सलाह लेना शामिल था, क्योंकि युद्ध के समय विदेश और रणनीतिक नीति के मामलों में अंतिम निर्णय इन्हीं के पास होता है।

कुछ ही दिनों में तेहरान ने जवाब दिया कि वह इस मामले में एक कदम आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि अमेरिकी शुरू किए गए युद्ध के लिए ईरान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, यह पहली बड़ी सफलता थी।

इसके बाद UAE के साथ बातचीत को भी गति मिली, जो अब तक इस प्रक्रिया को लेकर अपेक्षाकृत कम उत्साहित था। अंतिम दिनों में शेरपाओं ने दिन-रात काम किया। दिल्ली में एक स्क्रीन पर प्रस्तावित वाक्यों और पैराग्राफ को प्रदर्शित किया जाता और अधिकारी उनकी भाषा और शब्दों को लेकर बहस करते। बदलाव किए जाते, सुझावों को खारिज किया जाता या स्वीकार किया जाता। जिस भी वाक्य पर सहमति नहीं बनती, उसे चौकोर कोष्ठक में डाल दिया जाता। जैसे-जैसे सहमति बनती गई, उन कोष्ठकों को हटाया जाता गया।

इस पूरी सहमति के केंद्र में एक महत्वपूर्ण बात थी – न तो अमेरिका और न ही ईरान का नाम लिया जाना था। अंतिम दौर में चीन और रूस भी सक्रिय हुए। वहीं ब्राजील और मिस्र ने दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने में सहयोग किया। एक राजनयिक ने कहा, “ईरानी सहमत हो गए थे, लेकिन चीनी और रूसियों ने UAE पर इस भाषा को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया।”

बातचीत के ऊपर यह आशंका लगातार बनी हुई थी कि कहीं संयुक्त घोषणा जारी ही न हो पाए। राजनयिक ने कहा, “पश्चिमी देश इसे विफलता के तौर पर पेश करते। इसलिए UAE और ईरान, दोनों के हित में था कि ऐसा न हो और चीन तथा रूस ने उन्हें समझाने में मदद की।”

इन तमाम प्रयासों का परिणाम संयुक्त घोषणा के पैराग्राफ 28 के रूप में सामने आया। इसमें कहा गया: “हम मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया में तनाव के लगातार बढ़ने को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और अपनी-अपनी राष्ट्रीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम संयम बरतने के साथ-साथ ऐसे कदमों से बचने का आह्वान करते हैं, जो स्थिति को और खराब कर सकते हैं।”

UAE और ईरान दोनों ने इस घोषणा को स्वीकार किया। इसमें दोनों पक्षों की संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय संप्रभुता और नागरिकों की जान तथा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत को रेखांकित किया गया। यह UAE की स्थिति को भी ध्यान में रखने वाला संकेत था, जिसे अपने शहरों पर ईरानी हमलों का सामना करना पड़ा है और तेहरान उसे अमेरिका का प्रॉक्सी यानी प्रतिनिधि मानता रहा है।

घोषणा में कहा गया: “हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के पूर्ण और परस्पर जुड़े स्वरूप के अनुरूप नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं। इसमें राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी शामिल है।”

घोषणा में आगे कहा गया: “हम बातचीत और कूटनीति के माध्यम से दीर्घकालिक समझ की दिशा में प्रयास बढ़ाने को प्रोत्साहित करते हैं, जो क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता में योगदान दे सके। हम वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऊर्जा के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर देते हैं, जो लागू अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप हो।”

सितंबर 2023 में हुई G20 की संयुक्त घोषणा के विपरीत इस बार नई दिल्ली के पास कोई बड़ा और विशेष रूप से गठित सचिवालय नहीं था। उस समय पूर्व नौकरशाह अमिताभ कांत ने G20 शेरपा के रूप में सचिवालय में प्रतिनियुक्त किए गए वरिष्ठ राजनयिकों की एक हाई-प्रोफाइल टीम के साथ बातचीत का नेतृत्व किया था।

इस बार बातचीत करने वाली टीम मूल रूप से विदेश मंत्रालय का बहुपक्षीय आर्थिक संबंध (MER) प्रभाग थी, जिसका नेतृत्व सचिव (आर्थिक संबंध) दलेला कर रहे थे। 31 सदस्यीय इस प्रभाग में 12 राजनयिक और अधिकारी थे, जिनमें से पांच ने इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुधाकर दलेला, ब्रिक्स शेरपा

1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी सुधाकर दलेला ने अपने करियर की शुरुआत तेल अवीव से की थी और वह हिब्रू भाषा बोलते हैं। उन्होंने ब्रासीलिया, शिकागो, ढाका, जिनेवा, थिम्पू और वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय मिशनों में काम किया है। वह 2022 से 2025 तक भूटान में भारत के राजदूत रहे।

दलेला 2009 से 2011 के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय में निदेशक भी रहे। इसके अलावा उन्होंने निदेशक (व्यापार नीति) के रूप में काम किया और विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत के स्थायी मिशन में दो बार सेवाएं दीं। इनमें 2014 से 2016 तक उप स्थायी प्रतिनिधि (Deputy Permanent Representative) का पद भी शामिल था।

अमेरिका में उन्होंने शिकागो में महा वाणिज्यदूत (Consul General), 2011 से 2014 तक राजनीतिक मामलों के मंत्री (Minister for Political Affairs) और 2020 से 2022 तक उप मिशन प्रमुख (Deputy Chief of Mission) के रूप में काम किया।

शंभू लिंगप्पा हक्की, सूस शेरपा और संयुक्त सचिव (MER एवं G20)

शंभू लिंगप्पा हक्की करियर राजनयिक हैं। उन्होंने 2008 में भारतीय विदेश सेवा में प्रवेश किया। वह 2021 से 2025 तक ग्वांगझू में भारत के महा वाणिज्यदूत रहे। इसके अलावा उन्होंने बीजिंग और वॉशिंगटन में भी सेवाएं दी हैं। हक्की मंदारिन भाषा में धाराप्रवाह हैं। वह एक YouTube चैनल भी चलाते हैं, जिस पर उनके अलग-अलग रागों की प्रस्तुतियों के 60 से अधिक वीडियो हैं।

डॉ. बसीर अहमद, संयुक्त सचिव, MER प्रभाग

2009 बैच के IFS अधिकारी डॉ. बसीर अहमद पेशे से डॉक्टर हैं। वह इंडोनेशिया में उप मिशन प्रमुख (Deputy Chief of Mission) रह चुके हैं और जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में भी सेवाएं दे चुके हैं।

राजीव बोडवाडे, संयुक्त सचिव, MER प्रभाग

राजीव बोडवाडे 2009 बैच के IFS अधिकारी हैं। 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान वह इजरायल में भारत के उप मिशन प्रमुख (Deputy Chief of Mission) थे। उन्होंने दिल्ली में उप मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी (Deputy Chief of Protocol) के रूप में भी काम किया है।

मिनी देवी कुमाम, निदेशक, MER प्रभाग

मिनी देवी कुमाम 2011 बैच की IFS अधिकारी हैं। उन्होंने वियतनाम में और जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में सेवाएं दी हैं।

हक्की अपने YouTube चैनल पर लिखते हैं: “हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की साधक के रूप में मैं संगीत की ओर आकर्षित रहा हूं। संगीत एक सार्वभौमिक भाषा है और सभी बाधाओं से परे है। मैं जो संगीत बनाता हूं, उसकी जड़ें भारतीय शास्त्रीय संगीत में हैं, लेकिन उसमें पश्चिमी संगीत के कुछ पहलुओं को भी शामिल किया गया है।” अंत में, यह वही बात थी – एक साझा भाषा के जरिये बाधाओं को पार करना – जिसने सही कूटनीतिक सुर साध दिया।

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मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की मेजबानी की और दिल्ली में तीन तक चली यह समिट रविवार को समाप्त हो गई। ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच दोस्ती के साथ ही यह सम्मेलन समाप्त हुआ। रविवार को सम्मेलन की समाप्ति के साथ ही ईरान और यूएई ने दोस्ती का ऐलान किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक