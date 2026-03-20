Assam Assembly Elections 2026: असम में चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया है। पिछले एक दशक में असम की राजनीति काफी बदल गई है। साल 2016 में पूर्वोत्तर की पहली सरकार असम में ही बनी थी। बीजेपी ने तरुण गोगोई के 15 साल के कांग्रेस शासन को खत्म किया था। इसके बाद से पिछले दस वर्षों में बीजेपी का नाटकीय तरीके से असम में विस्तार दिखा। इसका असर पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों पर भी पड़ा, जिसकी सबसे अहम कड़ी वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हैं।

पिछले दस सालों में एक चीज नहीं बदली, और वो कि हिमंता के नेतृत्व में कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी में जुड़ता रहा। इसी का नतीजा है कि विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में 11 नाम गोगोई सरकार के दौरान के 11 विधायकों के हैं।

हिमंता ने 2015 में छोड़ी थी कांग्रेस

हिमंता बिस्वा सरमा की नाटकीय कहानी अब असम के राजनीतिक इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। एक वक्त ऐसा था कि हिमंता दिवंगत मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के चहेते थे, लेकिन गौरव गोगोई के राजनीति में उतरने के बाद हिमंता का तत्कालीन सीएम गोगोई मोहभंग हो गया। उन्होंने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी।

हिमंता बिस्वा सरमा तरुण गोगोई की सरकार के तीनों कार्यकालों में अहम हिस्सा थे। उन्होंने तुरंत बीजेपी जॉइन की और ताकि अगले साल भाजपा की ऐतिहासिक जीत की रणनीति बनाने में मदद कर सकें। उनके भाजपा में शामिल होने के कुछ ही हफ्तों बाद नौ अन्य कांग्रेस विधायकों ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली।

लगातार सिकुड़ रही है कांग्रेस

2015 से लेकर अब तक, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के आसपास कांग्रेस विधायकों और नेताओं का यह दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगातार हिमंता के करीबी रहे कांग्रेसी पार्टी छोड़ बीजेपी में जा रहे हैं। 2021 में जब उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करते हुए मुख्यमंत्री का पद संभाला, तो उनके मंत्रिमंडल के तीन सबसे प्रमुख सदस्य भी उसी समय के कांग्रेस विधायक थे, जो वर्षों बाद उनके साथ बीजेपी में शामिल हुए थे।

इसमें से एक अजंता नियोग हैं, जो कि तरुण गोगोई की अंतिम सरकार में मंत्री भी थीं। दूसरे पीयूष हजारिका और तीसरा नाम जयंता मल्ला बरुआ का है, जो कि उस अंतिम कांग्रेस सरकार में युवा और पहली बार विधायक बने थे। कांग्रेस से आए बीजेपी में अपने साथियों को भी हिमंता ने बीजेपी में खूब महत्व दिया।

प्रद्युत बोरदोलोई का बीजेपी में जाना अहम

प्रद्युत बोरदोलोई का बीजेपी में जाना अहम है क्योंकि वे भी हिमंता बिस्वा सरमा और अजंता नियोग की तरह ही पूर्व सीएम तरुण गोगोई के करीबी ही थे। इसके चलते अब बीजेपी में हिमंता का कांग्रेस से आए लोगों का दायरा और मजबूत हो जाएगा। राज्य में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद भी बोरदोलोई पार्टी से लोकसभा सांसद रहे। कांग्रेस के साथ चार दशकों से अधिक समय बिताने और पार्टी के कई पदों पर रहने के बाद बीजेपी में चले गए।

कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव से पहले बोरदोलोई का बीजेपी में जाना चिंता जनक इसलिए भी है क्योंकि वो असम चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के प्रमुख भी थे। उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष नेता की छवि छोड़कर हिमंता के साथ अपने पुराने संबंधों का हवाला दिया। उन्होंने उस बीजेपी सरकार में शामिल होने के अपने फैसले को तर्कसंगत ठहराया, जिसकी उन्होंने पिछले 10 वर्षों से जमकर आलोचना की है।

BJP की लिस्ट में कांग्रेस के 11 पूर्व विधायक

साल 2021 के चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद असम कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए भूपेन बोरा भी पिछले महीने भाजपा में शामिल हो गए थे। अब बोरदोलोई और भूपेन बोरा बीजेपी के 88 घोषित उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हैं। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट में 11 नाम ऐसे हैं, जो कि 2011-2016 के कार्यकाल में कांग्रेस के विधायक थे। इसमें खुद हिमंता बिस्वा सरमा, अजंता निओग, पीयूष हजारिका, मल्ला बरुआ, कमलाख्या डे पुरकायस्थ, पल्लब लोचन दास, रूपज्योति कुर्मी, सुशांत बोरगोहेन और बोलिन चेतिया का नाम भी शामिल है।

हालांकि, हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि पार्टी की सूची में पहली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है, युवाओं को उन्हें मंच प्रदान किया गया है। उन्होंने बोको से पबित्रा राभा, पालासबारी से हिमांशु शेखर बैश्य, बेहाली से मुनिंद्रा दास, रोंगानोडी से ऋषिराज दास, दीफू से रूपाली लंगथासा और तिताबोर से धीरज गोवाला का उदाहरण देते हुए कहा कि वह कांग्रेस के पूर्व नेताओं के इस समूह को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं।

कांग्रेसी के विधायक रहे नेता, BJP के सांसद

साल 2011-2016 की सरकार में कांग्रेस के दो और पूर्व विधायक प्रधान बरुआ और कृपानाथ मल्लाह, वर्तमान में बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। बीजेपी में प्रभाव रखने वाले इस गुट को अक्सर पुरानी भाजपा के सदस्यों की शिकायतों की वजह माना जाता है, जो कि बीजेपी के सत्ता में आने से पहले ही बीजेपी से जुड़े हुए थे। हाल के वर्षों में, इसी वजह से बीजेपी के दिग्गज नेता राजेन गोहेन और अशोक शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है।

दिसपुर से बोरदोलोई की उम्मीदवारी ने वहां के मौजूदा बीजेपी विधायक अतुल बोरा को भी नाराज कर दिया है, जो असम गण परिषद (एजीपी) के एक वरिष्ठ नेता हैं और 2013 में भाजपा में शामिल हुए थे। बोरा ने इसको लेकर धोखे का आरोप लगाया है।

BJP के विस्तार की कहानी

बीजेपी के उदय में पूर्व कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका का यह पैटर्न पूर्वोत्तर के दो अन्य राज्यों में भी दिखा है, जहां कांग्रेस ने तब से बीजेपी को रास्ता दिया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, जहां भाजपा का नेतृत्व पेमा खांडू कर रहे हैं, और मणिपुर की बात करें तो वहां पार्टी की लीडरशिप एन बीरेन सिंह कर रहे हैं। असम में बीजेपी में प्रमुख नेताओं का निरंतर शामिल होना सरमा के लिए एक और उद्देश्य पूरा करता है, और वह मकसद अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन है।

हिमंता हमेशा ही ये दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, कि उनका प्रभाव बीजेपी के अलावा कांग्रेस में भी काफी गहरा है। बोरदोलोई और बोराह का कांग्रेस से अलग होना विपक्षी दल को लिए इसलिए चुभ रहा है क्योंकि हिमंता बिस्वा सरमा काफी समय से पार्टी को ताना मार रहे थे और यह दावा कर रहे थे कि जल्द ही ये नेता उनके साथ जुड़ेंगे।

नेता विपक्ष पर भी हिमंता की नजर

अब वह जिस अगले नेता के बारे में यह दावा कर रहे हैं, वह असम विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के पुत्र देबब्रता सैकिया हैं, जिनके नेतृत्व में हिमंता बिस्वा कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनका लगातार यही संदेश है कि वह विपक्षी दल की आंतरिक गतिविधियों से भलीभांति परिचित हैं, जिसका नेतृत्व अब उनके कट्टर विरोधी गौरव गोगोई कर रहे हैं।

निश्चित तौर पर 2011-2016 के कांग्रेस विधायकों और बीजेपी की उम्मीदवार सूची में सबसे बड़ा अंतर मुस्लिम उम्मीदवारों की अनुपस्थिति है। 2011 की जनगणना के अनुसार असम मुस्लिम आबादी लगभग 34% थी लेकिन खास बात यह है कि इस बार भी बीजेपी ने असम में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने सहयोगी एजीपी पर छोड़ दी है।

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भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने गुरुवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी की लिस्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अपनी परंपरागत सीट जालुकबारी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को ही बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युत बोरडोलोई को दिसपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। दिसपुर सीट राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है, ऐसे में यहां मुकाबला काफी दिलचस्प होने की संभावना है। पढ़िए पूरी खबर…