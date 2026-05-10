भारतीय रेलवे (IR) से फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लगभग 741 करोड़ यात्रियों ने सफर किया है। ये आंकड़ा 2024-25 के 716 करोड़ से 3.54 परसेंट ज़्यादा है। इसने बढ़ती यात्रियों की डिमांड को पूरा करने और भीड़ कम करने के लिए रेगुलर सर्विस के अलावा कई रूट पर स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की हैं। रेलवे ने वेटिंग लिस्ट पैसेंजर को कन्फर्म सीट दिलाने में मदद करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें VIKALP स्कीम और ऑटोमैटिक टिकट अपग्रेडेशन सिस्टम वगैरह शामिल हैं। ट्रेन में यात्रियों को अपग्रेड करने की सुविधा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के दी जा रही है।

इंडियन रेलवे वेटिंग लिस्ट टिकट अपग्रेड के नियम क्या है?

वेटिंग लिस्ट यात्रियों को अगली हायर क्लास में अपग्रेड करने की स्कीम इंडियन रेलवे ने 26 जनवरी, 2006 को शुरू की थी। शुरुआत में, यह सुविधा सिर्फ़ दो ट्रेनों में उपलब्ध थी, जिसमें मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और मुंबई सेंट्रल-हज़रत निज़ामुद्दीन अगस्त क्रांति एक्सप्रेस शामिल थी। बाद में 6 फरवरी, 2006 को, इस स्कीम को सभी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ 30 दूसरी ट्रेनों में भी शामिल कर दिया गया।

हालांकि 1 अप्रैल 2014 से वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को अपग्रेड करने की स्कीम को सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों तक बढ़ा दिया गया, जिनमें सिर्फ़ बैठने की जगह वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। अपग्रेडेशन प्रोसेस चार्ट तैयार करते समय किया जाता है। इस सुविधा का फ़ायदा उठाने के लिए, यात्रियों को IRCTC से टिकट बुक करते समय ‘Other Preferences’ सेक्शन के तहत ‘Consider for Auto Upgradation’ ऑप्शन चुनना होता है।

इंडियन रेलवे वेटिंग लिस्ट टिकट अपग्रेड नियम

रेलवे बोर्ड के अनुसार, वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों की अपग्रेडेशन स्कीम के लिए प्रक्रिया इस तरह होगी।

बैठने की जगह के लिए 2S<VS<CC<EC<EV<EA

सोने की जगह के लिए SL<3E<3A<2A<1A

नियमों के अनुसार किसी खास ट्रेन में उपलब्ध हायरार्की में दो क्लास ऊपर तक अपग्रेडेशन की इजाज़त है। लेकिन फर्स्ट AC (1A) और एग्जीक्यूटिव क्लास (EC, EV और EA) में अपग्रेडेशन सिर्फ़ एकदम नीचे वाले क्लास से ही होगा। यानी AC 2-टियर (2A) से 1A और AC चेयर कार (CC) से EC/EV/EA तक ही अपग्रेडेशन हो सकता है।

वेटिंग लिस्ट टिकट अपग्रेड योग्यता क्या है?

रेल मंत्रालय के मुताबिक जो यात्री पूरे किराए पर टिकट बुक करते हैं, वे अपग्रेडेशन के लिए योग्य हैं। भारतीय रेलवे के बयान में कहा गया है, “जो पूरा किराया देने वाले पैसेंजर सीनियर सिटिज़न/लोअर बर्थ कोटा के तहत बुकिंग कर रहे हैं, उनसे अपग्रेडेशन का ऑप्शन सावधानी से चुनने के लिए कहा जा सकता है। अगर ऐसे पैसेंजर अपग्रेडेशन चुनते हैं, तो एक मैसेज आना चाहिए कि हायर क्लास में आपको लोअर बर्थ मिल भी सकती है और नहीं भी।”

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