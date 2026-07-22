कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च पर पुलिस की कार्रवाई के एक दिन बाद भी जंतर-मंतर पर लोगों की भीड़ बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पहली बार एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। ऐसे विरोधों का सामना उन्हें ज्यादातर प्रधानमंत्री के तौर पर करना पड़ा है, लेकिन एक बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं से भी उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था।

हिंसा की तस्वीरें देखकर भी आए लोग

मंगलवार दोपहर को जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर कई सारे बैरिकेड लगे हुए थे और आरएएफ के जवान भारी संख्या में तैनात थे। वहां ऐसे युवा भी थे जिनके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं। यह इस बात को दिखाता है कि पुलिस के साथ झड़प के एक दिन बाद भी उन्होंने वापस आने का फैसला किया और कई लोग ऐसे भी थे जो दिल्ली और बाहर से मंगलवार को इसलिए आए क्योंकि उन्होंने संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की तस्वीरें देखी थीं।

प्रदर्शनकारियों का स्वरुप भी काफी मिला-जुला दिखाई देता है। इसमें अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित युवा, निम्न मध्यम वर्ग के युवा, दिल्ली के लोग और बाहर के लोग और साथ ही उन छात्रों के माता-पिता भी शामिल हैं जो उस आयु वर्ग में हैं जहां प्रतियोगी परीक्षाएं परिवारों के लिए चिंता का विषय बन जाती हैं।

इस भीड़ में कार्यकर्ता भी शामिल हैं, लेकिन पिछले दो-तीन दिनों में भीड़ के बढ़ने के साथ उनकी संख्या का अनुपात कम हो गया है। भीड़ में ज्यादातर युवा और हिंदू हैं। इसमें विंध्य पर्वत के उत्तर से आए प्रदर्शनकारी ज्यादा हैं, हालांकि दक्षिण भारत के लोग भी शामिल हैं।

हमारे लिए परीक्षा बहुत जरूरी चीजें- सीमा शर्मा

हरियाणा की रहने वाली और कई सालों से दिल्ली में रह रहीं सीमा शर्मा ने कहा, “मेरी एक बेटी 9वीं क्लास में और एक बेटा 7वीं क्लास में है। हमारे लिए परीक्षा बहुत जरूरी है।” उन्होंने अपनी बाईं कलाई के ठीक ऊपर आई सूजन की ओर इशारा करते हुए बताया कि सोमवार को पुलिसवाले की लाठी उन्हें लगी थी। वह अकेली नहीं थीं, ऐसे कई लोग थे, खासकर युवा, जिनके हाथों और कलाइयों पर पट्टी बंधी हुई थी।

अभिजीत कुमार बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अभी पंजाब में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि सोमवार को संसद तक हुए मार्च की तस्वीरें देखकर उन्होंने दिल्ली आने का फैसला किया। युवाओं के एक समूह ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया, लेकिन बताया कि वे सभी सोमवार की तस्वीरें देखकर मुंबई से आए थे।

कॉकरोच जनता पार्टी की जरूरत नहीं

इस विरोध प्रदर्शन की मुख्य मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और परीक्षा में सुधार ने अलग-अलग तरह के लोगों, खासकर युवाओं के दिलों को छुआ है। अब कॉकरोच जनता पार्टी की जरूरत नहीं रही, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि उसे किसी पार्टी की मदद से इकट्ठा नहीं किया गया है।

सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर उभरे हैं जो राजनीति से दूर सादगी और ईमानदारी की छवि पेश करते हैं। बिना किसी बड़े नेता के हो रहे इस आंदोलन के लिए यह एक और आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन यह आंदोलन सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है।

हालांकि, एक केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को लुटियंस दिल्ली में जुटी भीड़ को देखकर हैरानी जताई, लेकिन बीजेपी के दो सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह भीड़ आम युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और इंस्टाग्राम रील्स के जरिए शुरू हुआ यह आंदोलन जल्द ही खत्म हो जाएगा।

कांग्रेस पार्टी ज्यादा उत्साहित नहीं

पार्टी में यह चर्चा है कि कुछ नुकसान हुआ होगा, खासकर इसलिए क्योंकि विंध्य के उत्तर में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार और उनके परिवार बीजेपी के कोर वोटरों में ज्यादा हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस भी उत्साहित नहीं है, पार्टी में कुछ लोग वांगचुक की सोच पर शक जता रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि पेपर लीक का मुद्दा उठाना राहुल गांधी के प्रोग्राम से ध्यान भटकाने की कोशिश थी। हालांकि, कुछ दिन पहले सोनिया गांधी की सलाह के बाद, कांग्रेस ने वांगचुक के साथ आधिकारिक हमदर्दी दिखाई है और अब सोमवार को हुई हिंसा की खुलकर निंदा की है।

पुराने दौर से अलग

पीएम मोदी के लिए इस तरह के विरोध-प्रदर्शन अब तक नए रहे हैं। कांग्रेस को ऐसे विरोध-प्रदर्शनों का सामना कहीं ज्यादा करना पड़ा था, चाहे वह 1974 का जेपी आंदोलन हो या लोकपाल के लिए अन्ना हजारे का आंदोलन या फिर निर्भया गैंगरेप और हत्या के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शन।

मोदी ने कई विरोध-प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन वे अलग-अलग हितों वाले समूहों की ओर से थे। 2007 में, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें मेधा पाटकर के नेतृत्व में ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ के कार्यकर्ताओं के एक छोटे से विरोध का सामना करना पड़ा था। यह विरोध सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 122 मीटर तक बढ़ाने के कदम के खिलाफ था। हालांकि, न तो यह विरोध बड़े पैमाने पर था और न ही जमीनी स्तर पर इसका कोई खास असर हुआ। गुजरात दंगों के समय मोदी के खिलाफ चला अभियान सड़कों तक नहीं पहुंचा था, यह मुख्य रूप से नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के बयानों तक ही सीमित था।

प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी को कुछ बड़े विरोध-प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे बड़े स्तर पर नहीं फैले थे। 2015 में गुजरात में पाटीदारों ने ओबीसी का दर्जा पाने के लिए आंदोलन शुरू किया। यह भी सिर्फ एक जाति का विरोध-प्रदर्शन बनकर रह गया और इसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ। जून 2020 में, आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस पाटीदार वोट हासिल करके खुद को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि, 2022 में वे बीजेपी में शामिल हो गए और विरमगाम से गुजरात विधानसभा चुनाव जीत गए।

सीएए और एनआरसी का सामना करना पड़ा

2019-20 में मोदी सरकार को सीएए और एनआरसी विरोधी आंदोलन का सामना करना पड़ा था। यह आंदोलन सीएए के पास होने के बाद शुरू हुआ था, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को तेजी से नागरिकता देने वाला कानून था। दिल्ली का शाहीन बाग इस विरोध-प्रदर्शन का केंद्र बन गया था। लेकिन इस विरोध-प्रदर्शन को भी वामपंथी समूहों के समर्थन के कारण मुस्लिम विरोध-प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। इसने समाज के अलग-अलग वर्गों को अपनी ओर नहीं खींचा।

एक साल तक चला किसान आंदोलन

2020-21 में मोदी सरकार को संसद में पास किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल तक चले आंदोलन का सामना करना पड़ा था। लगभग एक साल तक दिल्ली की सीमाएं बंद रहीं और यह आंदोलन तभी खत्म हुआ जब मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। हालांकि, इसे मुख्य रूप से पंजाब के सिख किसानों और हरियाणा और पश्चिमी यूपी के जाट किसानों का आंदोलन माना गया। असल में, दिल्ली-एनसीआर के कई मध्यम-वर्गीय लोगों को लगा कि इन विरोध-प्रदर्शनों के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या हुई। इससे कई लोग इनके आलोचक बन गए।

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जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को सरकार के वरिष्ठ स्तर पर एक ही आधिकारिक रुख देखने को मिला। इसमें यह था कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग राजनीतिक है और सरकार इसके आगे झुकने वाली नहीं है। नीट पेपर लीक से जुड़ी कमियों को ठीक कर लिया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…