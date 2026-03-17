पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत में एलपीजी की सप्लाई कथित तौर पर प्रभावित हुई है। इस बीच भारत का एलपीजी वाहक जहाज ‘शिवालिक’ सुरक्षित रूप से गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा। वहीं, सरकार द्वारा मौजूदा संकट के बीच एलपीजी आपूर्ति पर दबाव कम करने के प्रयासों के तहत, कुछ शहरी गैस वितरण (CGD) कंपनियों ने उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पर स्विच करने के लिए योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें 500 रुपये की मुफ्त गैस से लेकर व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए 1-5 लाख रुपये तक की सुरक्षा जमा राशि माफ करना शामिल है।

सरकार के अनुसार, हाल ही में उठाए गए कुछ कदमों के परिणामस्वरूप घरेलू एलपीजी उत्पादन में 36% की वृद्धि हुई है और आने वाले कुछ दिनों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। इन उपायों में रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने का आदेश देना और उन्हें पेट्रोकेमिकल उत्पादन से प्रोपेन, ब्यूटेन और अन्य धातुओं को एलपीजी उत्पादन की ओर मोड़ने का निर्देश देना शामिल है। जमाखोरी पर अंकुश लगाने और मांग एवं आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने शहरी क्षेत्रों में घरों के लिए एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के बीच वेटिंग टाइम को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन कर दिया है।

कंपनियां एलपीजी से पीएनजी पर स्विच करने के लिए दे रहीं छूट

इस बीच, दिल्ली और आसपास के शहरों में सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) घरेलू उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने और 31 मार्च से पहले इसका उपयोग शुरू करने पर 500 रुपये की मुफ्त गैस दे रही है। मुंबई स्थित महानगर गैस लिमिटेड ने भी कई प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस माफ करना और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए 1-5 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि माफ करना शामिल है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि इसी तरह के प्रचार उपाय जीएएल और बीपीसीएल द्वारा भी शुरू किए गए हैं। अधिकारी ने कहा, “मौजूदा स्थिति चिंताजनक है लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।” उन्होंने कहा कि एलपीजी रिफिल बुकिंग शनिवार को लगभग 77 लाख और 13 मार्च को 88.8 लाख से गिरकर 15 मार्च को 50-55 लाख के आसपास आ गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह देखना बाकी है कि यह एक स्थायी प्रवृत्ति है या एक बार की गिरावट।

ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग को बढ़ावा

ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग का हिस्सा 87% से बढ़कर लगभग 90% हो गया है क्योंकि सरकार घबराहट में खरीदारी के लिए एलपीजी डीलरों के बाहर कतार में लगने के बजाय बुकिंग के डिजिटल तरीकों के उपयोग को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने सीजीडी कंपनियों को अतिरिक्त संसाधन तैनात करने और जहां भी नेटवर्क उपलब्ध हैं, वहां उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने के लिए पहुंच बढ़ाने की सलाह दी है।

सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, “जहां पहले से पाइपलाइन मौजूद हैं, वहां पीएनजी कनेक्शन कम से कम समय में उपलब्ध कराए जा सकते हैं।” उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता है और देश की सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं और ईंधन की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। सचिव ने कहा कि सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति 100% बनी हुई है, जिससे वाहनों के लिए सीएनजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।

मुंडका में 610 LPG सिलेंडर जब्त

सोमवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी के मुंडका इलाके में स्थित एक गोदाम से संचालित हो रहे अवैध एलपीजी सिलेंडर जमाखोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस सहित विभिन्न एलपीजी कंपनियों के 610 सिलेंडर जब्त किए। जिन्हें अवैध रूप से जमा करके रखा गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें