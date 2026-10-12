कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि CJP के तीन नेताओं को दिल्ली एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया था। 10 अक्टूबर को सुबह 10.19 बजे मुंबई से एयर इंडिया की फ्लाइट (AI-2428) के दिल्ली लैंड करने से कुछ मिनट पहले 18 पुलिसवालों की एक टीम तीन SUV में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पहुंची। फ्लाइट में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन नेता थे। इसके फाउंडर अभिजीत दीपके और को-कन्वीनर सौरभ दास और आशुतोष रांका इसमें सवार थे।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने तीनों को एयरपोर्ट पर ही हिरासत में लेने का प्लान बनाया था, क्योंकि उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ अपना प्रोटेस्ट बंद करने और जंतर-मंतर जाने से मना किया गया था। उन्हें परमिशन नहीं मिली थी। पुलिस टीम में वेस्टर्न रेंज और साउथवेस्ट और आउटर ज़िलों के पुलिसवाले शामिल थे। इस काम के लिए दो इंस्पेक्टरों को लगाया गया था।

एयरपोर्ट स्टाफ को किया गया था अलर्ट

सूत्रों ने बताया कि एयरपोर्ट स्टाफ को तीनों के आने के बारे में अलर्ट कर दिया गया था। सूत्रों ने बताया, “एयरक्राफ्ट के लैंड करने के तुरंत बाद उसे एक दूर पार्किंग बे में ले जाया गया, और यात्रियों से अपनी सीट पर बैठे रहने के लिए अनाउंसमेंट किए गए।” एयरपोर्ट अधिकारियों को बताने के बाद एक इंस्पेक्टर, तीन महिला पुलिस अधिकारियों समेत सात लोगों के साथ एयरक्राफ्ट में घुसा और तीनों को उतरने को कहा। फिर उन्हें एयर इंडिया की बस में टर्मिनल 3 के गेट 6 पर ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों के पास हथियार नहीं थे।

तीनों नेताओं को गेट 6 के बाहर खड़ी अलग-अलग पुलिस गाड़ियों में चढ़ने को कहा गया। फिर गाड़ियां अलग-अलग जगहों के लिए निकल गईं। अभिजीत दीपके को वसंत विहार में साउथवेस्ट जिले के स्पेशल स्टाफ ऑफिस, सौरव दास को आरके पुरम पुलिस स्टेशन और आशुतोष रांका को बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

हर टीम में छह पुलिस वाले थे। सूत्रों ने बताया कि पूरे ऑपरेशन को टीम का एक सदस्य रिकॉर्ड कर रहा था। हिरासत के दौरान पुलिस ने उन्हें प्रिवेंटिव अरेस्ट करने का फैसला करने के बाद तीनों नेताओं से उनके मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जमा करने को कहा।

अलग-अलग क्यों रखा गया?

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तीनों CJP नेताओं को अलग-अलग जगहों पर ले जाने का फैसला किसी भी गड़बड़ी या समर्थकों के एक ही जगह पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए लिया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 126 और 170 के तहत प्रिवेंटिव एक्शन, अधिकारियों को शांति बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव उपाय करने का अधिकार देता है। साथ ही खास हालात में पुलिस को शांति भंग होने से रोकने के लिए प्रिवेंटिव अरेस्ट करने की इजाजत देता है। दोपहर में पुलिस टीम को महाराष्ट्र में अभिजीत दीपके की दादी की मौत की जानकारी मिली और उन्होंने उसे यह खबर दी।

रविवार को दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अभिजीत दीपके और दो पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत दिखाई गई। वीडियो में एक वर्दी पहनी महिला अधिकारी अभिजीत दीपके को उनकी दादी की मौत के बारे में बताती है। फिर सिविलियन कपड़ों में एक पुरुष अधिकारी उनसे पूछते हैं कि क्या वह अपने परिवार से बात करना चाहेंगे या अपने घर लौटना चाहेंगे। अधिकारी ने यह भी कहा कि पुलिस ज़रूरी इंतज़ाम कर सकती है।

जमानत बॉन्ड भरने के बाद किया गया रिहा

पुलिस थानों में रात बिताने के बाद आशुतोष रांका और सौरव दास को रविवार सुबह करीब 7 बजे वसंत विहार में स्पेशल स्टाफ ऑफिस लाया गया। इसके बाद तीनों को दिल्ली कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उन्हें एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। हर एक को 50,000 रुपये के जमानत बॉन्ड भरने के बाद रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद तीनों नेता वसंत विहार पुलिस स्टेशन गए और स्टेशन के मालखाना (प्रॉपर्टी रूम) से अपना जब्त किया हुआ सामान (जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी शामिल थे) ले लिया।

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गड़बड़ियां हुई हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।