देजिना बीबी ने अपने पति को आखिरी बार 8 अगस्त को देखा था, जब रानीनगर पुलिस ने उन्हें देर रात मुर्शिदाबाद से एक अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी होने के संदेह में हिरासत में लिया था। किसान साहिदुल एसके मुर्शिदाबाद के दुबापारा गांव में अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहते थे। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि उनके पिता भी वहीं रहते थे।

उनके परिवार के अनुसार, साहिदुल 8 अगस्त से एफआरओ की हिरासत में है। उनके कानूनी सलाहकार एडवोकेट बापी मंडल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “उनकी गिरफ्तारी के बाद से हमारे पास पुलिस के कोई दस्तावेज नहीं हैं। पुलिस ने हमें कुछ भी नहीं बताया है और न ही गिरफ्तारी ज्ञापन या जब्ती सूची जैसे कोई दस्तावेज सौंपे हैं।”

कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची हाई कोर्ट

देजिना बीबी ने भी कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनके पति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और पुलिस का आरोप है कि वह बांग्लादेशी हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए देजिना बीबी ने कहा, “वह अचानक बांग्लादेशी कैसे बन गया? एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हमने सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे और वे स्वीकृत हो गए थे। हमने इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों में भी मतदान किया था। इसका क्या मतलब है कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? अब अचानक चुनाव के बाद, उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया है।”

उन्हें आज भी वह रात याद है जब पुलिस उनके घर आई थी। उन्होंने कहा, “आधी रात के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस आई थी। उन्होंने मेरे पति और उनके दस्तावेज मांगे। हमने सारे दस्तावेज दे दिए और मेरे पति को उनके साथ चलने को कहा गया। अगली सुबह, मैं परिवार के कुछ सदस्यों के साथ पुलिस स्टेशन गई और उनके बारे में पूछताछ की।”

देजिना बीबी ने कहा, “पुलिस ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि वह कहां है या क्या हुआ। उसे अदालत में पेश भी नहीं किया गया। मैं वहां तीन से चार घंटे तक इंतजार करता रहा। मैं वहां रोज जाता हूं।” देजिना बीबी ने बताया कि उन्हें अन्नपूर्णा भंडार के तहत मासिक सहायता मिलती है और घर बनाने के लिए उन्हें सरकारी सहायता की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि पैन कार्ड, आधार कार्ड से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक, सभी दस्तावेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “उनका नाम बिजली बिल पर है, पंचायत पोर्टल पर है, उनके नाम पर संपत्ति रजिस्टर्ड है। जैसा आरोप लगाया जा रहा है, वे बांग्लादेशी नहीं हैं। वे भारतीय हैं, और अब हमें इसे साबित करना होगा।”

उन्होंने कहा कि साहिदुल की गिरफ्तारी के बाद से उनके लिए जीवन कठिन हो गया है। देजिना बीबी ने कहा, “मेरी बेटियां, जिनमें सबसे बड़ी मेरी बेटी है, ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है, जबकि मेरे दोनों छोटे बेटे स्कूल जाने से इनकार कर रहे हैं और ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हैं। वे बस अपने पिता के लिए रोते रहते हैं। वही घर चलाने वाले इकलौते थे और मैं अपने पति को वापस चाहती हूं।”

हाल ही में आई बाढ़ में उनके खेत बह गए हैं, जहां उनके पति खेती करते थे। बीबी ने कहा, “वह किसान थे। कभी-कभी वे दूसरे काम भी करते थे। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे बच्चे काम करने के लिए बहुत छोटे हैं।” इस मामले की सुनवाई सिंगल-जज बेंच में हुई, जहां जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने राज्य को आदेश दिया कि वे साहिदुल की हिरासत या गिरफ्तारी का मेमो उसके कानूनी सलाहकार को सौंपें।

साथ ही, उन्होंने रानीनगर पुलिस को निर्देश दिया कि वे दो हफ़्ते के भीतर हिरासत का आधार बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करें। मुर्शिदाबाद एसपी, जो एफआरओ भी हैं, को राज्य द्वारा उठाए गए सभी कदमों का खुलासा करते हुए 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।

गिरफ्तार व्यक्ति भारतीय नागरिक है- रोबिउल इस्लाम

उनके कानूनी सलाहकार रोबिउल इस्लाम ने कहा, “गिरफ्तार व्यक्ति भारतीय नागरिक है। उसके पास सभी वैध दस्तावेज हैं, जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, संपत्ति का नाम, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज। उसकी बड़ी बेटी 12वीं क्लास में पढ़ रही है। बिना किसी कार्यवाही या जांच के, उसे 8 अगस्त 2026 से संदेह के आधार पर हिरासत में रखा गया है। यह मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।”

सरकारी वकील द्वारा लगाए गए आरोप यह हैं कि साहिदुल ने अवैध रूप से बांग्लादेश से सीमा पार की और भारत में बस गया। राज्य द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, साहिदुल ने स्वेच्छा से स्वीकार किया था कि उसने बहुत पहले बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से सीमा पार की थी और खुद को एक मृत स्थानीय निवासी का पुत्र बताकर फर्जी पहचान पत्र हासिल किए थे।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “राज्य के प्रतिवादियों की ओर से दी गई दलीलों से यह साफ़ नहीं है कि ऐसी बात संबंधित पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक-सह-विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO) के सामने कही गई थी या नहीं। हालांकि, यह बताया गया है कि पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर ने याचिकाकर्ता के पति से पूछताछ की थी।”

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