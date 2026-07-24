केंद्र सरकार ने तीन दिन लगातार बातचीत करने के बाद अपना रुख नरम किया। वहीं, सोनम वांगुचक के गिरते स्वास्थ्य को देखकर उनके वकील और लद्दाख के अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। तब जाकर जंतरमंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के चेहरे पर्यावरण कार्यकर्ता वांगचुक का रुख थोड़ा नरम हुआ। इसके बाद वांगचुक ने अपनी माँगों पर पुनर्विचार किया और गुरुवार की रात को अनशन तोड़ा।

सूत्रों के अनुसार, 20 जुलाई की शाम को जब संसद की ओर मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे, उसी दिन शाम तक सरकार ने वांगचुक से संपर्क साधने का प्रयास शुरू कर दिया था। सूत्रों के अनुसार वांगचुक से सम्पर्क स्थापित करने में जिन लोगों ने मदद की उनमें कांग्रेस सांसद और अधिवक्ता विवेक तन्खा भी शामिल थे। तन्खा, वकीलों की उस टीम में शामिल थे जिसने सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) केस में पैरवी की थी।

सूत्र ने बताया कि विवेक तन्खा का हस्तक्षेप पूरी तरह से सोनम वांगचुक के लंबे समय तक भूख हड़ताल के कारण और बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर चिंता की वजह से ही थे। सूत्र ने कहा, “उनका वजन 11 किलो से अधिक कम हो गया था और इसीलिए उनसे जुड़े लोग काफी ज्यादा चिंतित थे।”

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सांसद और अधिवक्ता विवेक तन्खा से बातकरने के बाद सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए सरकार से स्पष्ट आश्वासन मांगा कि इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सामूहिक माँग से पीछे हटने जैसा था।

विवेक तन्खा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “सरकार ने इस मुद्दे पर मुझसे सम्पर्क नहीं किया। वे गीतांजलि (वांगचुक की पत्नी) से बात कर रहे थे। हाँ, मैंने गीतांजलि और सोनम की पूरी प्रक्रिया में मदद की क्योंकि वे मुझसे सलाह ले रहे थे। मैंने उन्हें अनशन तोड़ने के लिए मनाने का प्रयास कर रहा था। सोनम का अनशन तोड़ना जंतर-मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन से अलग विषय था। युवाओं का आंदोलन जारी रहता लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। उनकी जान बचाना जरूरी था। वे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। उन्हें 20 जुलाई को ही अपना अनशन समाप्त करना था। लेकिन सरकार ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। इसलिए उन्होंने अपना अनशन जारी रखा।”

अनशन तोड़ने की कवायद कैसे शुरू हुई

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने 21 जुलाई को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि दोनों ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संसद में चर्चा की जाएगी और उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। जानकारी के अनुसार, जितेंद्र सिंह ने इससे पहले वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो से भी बात की थी।

22 जुलाई को विवेक तन्खा के नेतृत्व में सांसदों के एक दल ने सोनम वांगचुक और गीतांजलि आंगमो से मुलाकात की थी। उन्होंने सोनम वांगचुक से अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा था कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के लिए संघर्ष अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। उन्होंने वांगचुक से आग्रह किया कि वे अपना अनशन समाप्त करें क्योंकि उनका संदेश पूरे देश में गूंज रहा है।

सांसदों ने की थी वांगचुक से अपील

अन्य कई सांसदों ने भी उस समय सोनम वांगचुक से मुलाकात करने का प्रयास किया मगर उन्हें अनुमति नहीं मिली। सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने एक पत्र वांगचुक को सौंपा जिसपर शशि थरूर, तिरुचि शिवा, राम गोपाल यादव, कपिल सिब्बल, जॉन ब्रिटास और सागरिका घोष समेत विभिन्न दलों के सांसदों के हस्ताक्षर थे।

सोनम वांगचुक को सौंपे गए पत्र में सांसदों ने कहा था, “देश को और खास तौर पर युवाओं को आपके बलिदान से कहीं अधिक आपके ज्ञान और मार्गदर्शन की आवश्यकता है जिस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को सोनम वांगचुक की आवश्यकता है, उसी प्रकार भारत को भी आपकी आवश्यकता है। कष्ट सहने में नहीं, बल्कि सेवा में, उन कार्यों की सेवा में जो आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचाएंगे। देश को आपकी आवश्यकता है।”

सूत्रों के अनुसार वांगचुक अनशन तोड़ने से हिचक रहे थे मगर उनकी पत्नी ने कहा कि सरकार से किया वादा निभाना चाहिए। वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों से कहा कि अगर सरकार उनकी माँगें मान लेती है तो वे अनशन तोड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार के आश्वासन के बाद भी वांगचुक अनशन तोड़ने से हिचक रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की बात माननी होगी। इस पर उनकी पत्नी गीतांजलि अड़ गयी और कहा कि “वह अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते।” एक मंत्री ने बताया, “उनकी पत्नी ने आखिरकार उन्हें अनशन तोड़ने के लिए मनाया।”

23 जुलाई की देर रात तक जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सरकार से लिखित आश्वासन लेकर मेदांता पहुंचे। इसमें कहा गया था कि “सरकार दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई, 2026 को संसद तक मार्च में भाग लेने वालों के खिलाफ मामले दर्ज न करने के प्रति सकारात्मक है।”

सरकार के लिखित आश्वासन में संसद में इस विषय पर चर्चा कराने और NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक के पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा देने की बात शामिल थी। उस समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह घोषणा कर चुके थे कि प्रश्नपत्र लीक से निपटने के लिए संसद में एक नया विधेयक पेश किया जाएगा।

सूत्रों ने यह भी बताया कि वांगचुक का फैसला पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता पर आधारित था, क्योंकि उन्हें लगता था कि भविष्य में उन्हें गंभीर कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार वांगचुक अनशन तोड़ने के बाद कुछ और दिन अस्पताल में रुक सकते थे ताकि उनकी सेहत सुधर सके। वह लद्दाख जाने से पहले जंतरमंतर जाकर छात्रों से मुलाकात भी करने वाले थे।

लद्दाख के नेताओं की भूमिका

उक्त घटनाक्रम के समानांतर दूसरी तरफ लद्दाख के नागरिक समाज के नेता 21 जुलाई को लेह से दिल्ली पहुंचे। हालांकि 21 और 22 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल और फिर मेदांता अस्पताल में वांगचुक से मिलने के उनके प्रयास असफल रहे। 23 जुलाई को सुबह नेताओं को खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ वांगचुक से मिलने की अनुमति दी गई।

लद्दाख के नेताओं ने भी सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने उनसे कहा कि आंदोलन उनसे आगे बढ़ चुका है। वह अपनी भूमिका निभा चुके हैं। जब हम उनसे मिले, तब तक सरकार और उनके बीच अनशन समाप्त करने को लेकर सहमति बन चुकी थी। उन्हें बस एक लिखित आश्वासन चाहिए था, जो देर रात तक मिला। हमें लद्दाख में उनकी आवश्यकता है ताकि वे हमारे क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर सरकार के साथ हमारी वार्ता का नेतृत्व कर सकें।”

इन सबके बीच सूत्रों के अनुसार सरकार ने लद्दाख के नेताओं को यह आश्वासन भी दिया कि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए जल्द ही बातचीत की जाएगी।

(लिज मैथ्यू के इनपुट के साथ)

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकार पर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ‘अपराधी शिक्षा मंत्री’ धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटना ही होगा। राहुल ने दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए युवक साहिल को मीडिया के सामने पेश किया और कहा कि ऐसे हजारों युवाओं के खिलाफ बर्बर कार्रवाई की गई है। पढ़िए पूरी खबर…