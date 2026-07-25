NEET पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यही वह शख्स हैं, जिन्होंने भुवनेश्वर में तीन दशक पहले एक पेपर लीक को लेकर हुए छात्र विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जो हिंसक हो गया था।

धर्मेंद्र प्रधान, जो 1996 में आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के राष्ट्रीय सचिव थे। उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीएचएसई ) द्वारा आयोजित कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के विरोध में ओडिशा विधानसभा के बाहर 2,000 से अधिक छात्रों के साथ प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। उस समय 27 वर्ष के प्रधान ने मुख्यमंत्री जेबी पटनायक के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया था।

उत्कल विश्वविद्यालय में धर्मेंद्र प्रधान के कनिष्ठ और एबीवीपी से जुड़े प्रशांत राउत के अनुसार, प्रधान, जेबी पटनायक सरकार द्वारा तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के साथ झड़प के दौरान बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था।

राउत ने कहा, “1990 के दशक में ओडिशा में प्रश्नपत्र लीक होना एक आम समस्या थी और उस समय यह छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। प्रधान, जो अपने युवावस्था में छात्र राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।”

उन्होंने कहा कि 1996 में छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने कई सुधार लागू किए। जिनमें परीक्षा समिति का पुनर्गठन करना और उसमें विधायकों को भी शामिल करना जैसे उपाय शामिल हैं। राउत के अनुसार, प्रधान अपने छात्र जीवन से ही छात्रों के मुद्दों पर मुखर रहे हैं और अधिकारियों के साथ उनका अक्सर टकराव होता रहता था।

26 जून, 1969 को एक राजनीतिक परिवार में जन्मे धर्मेंद्र प्रधान बचपन से ही आरएसएस की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में गहराई से जुड़े रहे थे। उनके पिता देबेंद्र प्रधान, पेशे से डॉक्टर थे और ओडिशा में भाजपा के एक प्रमुख नेता थे, वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने थे।

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने गृहनगर के तालचर कॉलेज में उच्च माध्यमिक छात्र के रूप में एबीवीपी कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और 1985 में कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष, 1993 में एबीवीपी के राज्य सचिव और 1995 में इसके राष्ट्रीय सचिव बने। प्रधान, जिन्होंने ओडिशा के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर स्थित उत्कल विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1990 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, लेकिन अरुण साहू से हार गए थे, जो वर्तमान में बीजू जनता दल (बीजेडी) के वरिष्ठ नेता हैं।

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुदीप्ता राय, जो विश्वविद्यालय में प्रधान के वरिष्ठ थे। वह धर्मेंद्र प्रधान को एक “कुशल प्रबंधक” और “बारीक योजनाकार” के रूप में याद करते हैं। राय ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “वे ‘हार न मानने’ वाले रवैये के लिए जाने जाते थे। उत्कल विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में हार के बावजूद, उन्होंने एबीवीपी के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखा और धीरे-धीरे तरक्की की। उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक यह है कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं।”

अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए धर्मेंद्र प्रधान 1998 में भाजपा में शामिल हुए और 2000 में बीजेडी-भाजपा गठबंधन सरकार में पल्लहारा सीट से पहली बार विधायक बने। विधायक के रूप में प्रधान को ओडिशा विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार उत्कलमणि गोपबंधु प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया।

पार्टी संगठन में सक्रिय धर्मेंद्र प्रधान 2001 में पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष बने और 2002 में राष्ट्रीय सचिव के पद पर पदोन्नत हुए। 2004 में वे भाजपा के युवा विंग, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2004 में प्रधान देवगढ़ से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए।

भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय धर्मेंद्र प्रधान ने 2012 में बिहार से राज्यसभा में सीट हासिल की और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में पेट्रोलियम मंत्री बने। 2014 के बाद पूरे भारत में भाजपा के बढ़ते प्रभाव के चलते भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से उनकी घनिष्ठता को देखते हुए प्रधान ओडिशा में पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा माने जाने लगे। प्रधान ने 2018 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए पुनः नामांकन प्राप्त किया और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी सीट बरकरार रखी।

धर्मेंद्र प्रधान को 2021 में शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। जिसे उन्होंने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी बरकरार रखा। 15 वर्षों के अंतराल के बाद, प्रधान ने 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति में वापसी की और संबलपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारी बहुमत से जीत हासिल की।

‘झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया दी है। अभिजीत दीपके ने कहा, “धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और यह इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अगर आप लोग डरते नहीं हैं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने नहीं झुकते हैं, तो हम किसी का भी इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं।” पढ़ें पूरी खबर।