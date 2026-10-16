Jammu-Kashmir News: वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को समीक्षा बैठक के दौरान एक महिला अधिकारी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हुए सुना गया। जब महिला अधिकारी ने उनकी भाषा पर आपत्ति जताई, तो उन्होंने अपने मातहत अधिकारी को उस महिला अधिकारी के निलंबन का आदेश तैयार करने का निर्देश दे दिया।

‘मिशन युवा’ की बैठक के दौरान हुई इस तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घाटी के राजनीतिक नेताओं ने आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन द्वारा इस्तेमाल की गई अमर्यादित भाषा के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

14 अक्टूबर को समीक्षा बैठक हुई थी

यह वीडियो 14 अक्टूबर को हुई एक समीक्षा बैठक का है। इसकी अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रशासनिक सचिव रंजन ने की थी। बैठक में वर्चुअली शामिल होने वालों में कश्मीर प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बीनीश वानी भी थीं, जो श्रम और रोजगार विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका को लेकर बहस हुई। रंजन ने अधिकारी से कहा, “एनआरएलएम की क्या जरूरत है? आप अपना काम दूसरों को सौंप देते हैं। वे (एनआरएलएम) तो बस एक सहायक साधन हैं, वे कभी भी आधिकारिक संस्था नहीं रहे हैं।”

वानी ने जवाब देते हुए कहा: “सर, एनआरएलएम मुख्य प्राधिकरण नहीं है, कम से कम उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए… हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है।” इससे रंजन भड़क उठे और उन्हें चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, “चुप रहो, कुछ मत बोलो।” जब महिला अधिकारी ने पलटवार किया, तो रंजन ने उससे पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की? वानी ने भी तीखे शब्दों में जवाब दिया।

रंजन ने वानी के लिए की अपमानजनक टिप्पणी

इस दौरान, रंजन को वानी के लिए अपमानजनक टिप्पणी करते हुए सुना गया। जब वानी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह उससे इस तरह बात नहीं कर सकता, तो रंजन को कमरे में मौजूद एक अधिकारी से केएएस अधिकारी के निलंबन आदेश को टाइप करने के लिए कहते हुए सुना गया। वानी ने जवाब देते हुए कहा, “कोई बात नहीं, आप मुझे निलंबित कर सकते हैं।”

इसके बाद रंजन को “निकल जाओ, निकल जाओ” चिल्लाते हुए सुना गया। वानी, जो जाहिर तौर पर बैठक छोड़कर जा रही थी, ने कहा, “भाड़ में जाओ तुम।” 2010 बैच के आईएएस अधिकारी रंजन पहली बार विवादों में नहीं घिरे हैं। हथियारों के लाइसेंस घोटाले में कथित भूमिका के लिए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें 2020 में निलंबित कर दिया गया था।

पिछले साल सीबीआई ने रंजन और उनके परिवार के सदस्यों के सदस्यों के खिलाफ उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। हालांकि रंजन का फोन बंद था, वानी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मैं क्या कह सकती हूं? यह उनकी ओर से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।” हालांकि, कश्मीर के राजनीतिक नेताओं ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

हर स्तर पर गरिमा पर हमला- श्रीनगर सांसद

सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और श्रीनगर के सांसद आगा रुहुल्लाह ने कहा, “एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एक महिला केएएस अधिकारी से इस तरह बात करता है। उसने अपनी आवाज ऊंची की। उसने अपनी गरिमा को बरकरार रखा। यह एक वयस्क व्यक्ति है। जो एक महिला के करियर को सिर्फ इसलिए खतरे में डाल रहा है क्योंकि उसने एक वाक्य पूरा करने की अनुमति मांगी थी।”

रुहुल्लाह ने कहा, “अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का यही परिणाम है। हर स्तर पर गरिमा पर हमला। प्रशासन में बैठे अधिकारी भी विजेताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं।” उन्होंने उपराज्यपाल और मुख्य सचिव को निशाना बनाते हुए कहा, “अगर गरिमा बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।”

इल्तिजा मुफ्ती ने बोला हमला

रंजन को निशाना बनाते हुए पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, “आप इतनी अपमानजनक और नीच भाषा का प्रयोग करने की हिम्मत कैसे करते हैं? अपना अहंकार और गंदी गालियां कहीं और ले जाइए। कश्मीर में हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।” उन्होंने एक्स पर लिखा, “प्रशासन और पुलिस दोनों में स्थानीय अधिकारियों को कमजोर करने का ठोस प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे बाहर के अधिकारियों के अधीन हो जाएं और उन पर प्रभुत्व जमा सकें।”

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की अपील करते हुए उन्होंने लिखा, “सभ्यता यही कहती है कि इस व्यक्ति (रंजन) को तुरंत निलंबित किया जाए। आप कश्मीरी कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त कर देते हैं। उम्मीद है कि आप यहां भी वही मापदंड अपनाएंगे।”

पुलवामा के विधायक और वरिष्ठ पीडीपी नेता वहीद पारा ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, “अगर एक महिला अधिकारी को धमकाया जा सकता है और उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जा सकता है, तो आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाइए। बाहर से आए कई अधिकारी ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम उनके गुलाम हों, न कि संवैधानिक अधिकारों वाले नागरिक।”

यह भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर की मस्जिदों में एक समान उपदेश से पीछे हटी वक्फ बोर्ड, जमकर हो रहा विरोध



वक्फ बोर्ड की हाल में हुई बैठक में कश्मीर में शुक्रवार और अन्य धार्मिक मौकों पर एक जैसे उपदेश (खुतबे) देने की चर्चा के सामने आने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया है। शनिवार को हुई बोर्ड की बैठक में, एक जैसे उपदेशों के लिए विषय चुनने के वास्ते इमामों और वरिष्ठ धार्मिक विद्वानों की एक समिति बनाने पर चर्चा की गई, इसकी एक वीडियो भी सामने आई जिसमें यह चर्चा की जा रही। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…