कांग्रेस नेता और विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल ने कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। सतेज पाटिल को प्यार से “बंटी पाटिल” भी लोग कहते हैं। पाटिल इस जीत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। इस दूध संघ को उसके मशहूर ब्रांड नाम “गोकुल” से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दूध संघ है।

सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। उनका मुकाबला महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टियों भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संयुक्त गठबंधन से था।

सतेज पाटिल दिवंगत शिक्षाविद् और उद्योगपति डी. वाई. पाटिल के बेटे हैं। नवी मुंबई के क्रिकेट स्टेडियम का नाम भी डी. वाई. पाटिल के नाम पर रखा गया है।

इस चुनाव में सतेज पाटिल ने सत्ताधारी गठबंधन के 10 विधायकों, दो कैबिनेट मंत्रियों और दो सांसदों की ताकत का मुकाबला किया। चुनाव से पहले भाजपा ने दावा किया था कि वह सभी 25 सीटें जीतेगी। मतगणना के दिन अंतिम नतीजों की घोषणा में कई घंटे की देरी हुई, लेकिन आखिरकार जीत सतेज पाटिल के पक्ष में रही।

इस जीत का असर आने वाले विधान परिषद चुनावों पर भी पड़ सकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए यह जीत खास महत्व रखती है, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लगा था। अब सतेज पाटिल राज्य कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर रहे हैं।

इस साल की शुरुआत में भी उन्होंने कोल्हापुर के जिला परिषद और नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, तीनों सत्ताधारी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को बहुमत हासिल नहीं करने दिया था।

गठबंधन की राजनीति और गोकुल पर कब्जे की लड़ाई

गोकुल दूध संघ में जीत हासिल करना सतेज पाटिल के लिए कोई नई बात नहीं है। साल 2021 में जब महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी (MVA) की सरकार थी और शिवसेना तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन नहीं हुआ था, तब सतेज पाटिल और तत्कालीन अविभाजित NCP के नेता हसन मुश्रीफ ने मिलकर चुनाव लड़ा था।

दोनों ने गोकुल दूध संघ पर नियंत्रण हासिल किया था। इस जीत के साथ पूर्व विधायक महादेवराव महाडिक और दिवंगत पूर्व विधायक पी. एन. पाटिल का लगभग 30 साल पुराना दबदबा खत्म हो गया था।

गोकुल की कमान संभालने के बाद हसन मुश्रीफ और सतेज पाटिल ने कहा था कि वे दूध उत्पादकों के हित में काम करेंगे, लेकिन अगले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई। शिवसेना और NCP में विभाजन हो गया। इसके बाद हसन मुश्रीफ समेत कई नेता भाजपा के साथ आ गए।

हालांकि, मुश्रीफ ने शुरू में गोकुल के मामले में सतेज पाटिल के साथ अपने संबंध बनाए रखे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि राज्य की राजनीति में दोनों विरोधी हो सकते हैं, लेकिन सहकारी क्षेत्र में उनके संबंध बने रहेंगे। बाद में भाजपा के दबाव के कारण मुश्रीफ को अपना यह रुख बदलना पड़ा।

गोकुल दूध संघ इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

16 मार्च, 1963 को एक सहकारी डेयरी परियोजना के रूप में स्थापित गोकुल परियोजना राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। 2024-25 में इसका वार्षिक कारोबार 3,966.28 करोड़ रुपये था और यह कोल्हापुर जिले और उसके आसपास के लगभग 4.41 लाख दुग्ध उत्पादकों से संबद्ध है। लगभग 1,810 गांवों में स्थित 8,009 ग्राम स्तरीय प्राथमिक समितियों से प्रतिदिन दूध संग्रह किया जाता है।

इन आंकड़ों से साफ है कि गोकुल हजारों गांवों और लाखों दूध उत्पादकों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस संस्था पर नियंत्रण हासिल करना राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके जरिए वे ग्रामीण इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं।

विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को मिली उम्मीद

गोकुल चुनाव में जीत सतेज पाटिल और कांग्रेस दोनों के लिए राहत लेकर आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था। कोल्हापुर जिले में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। सतेज पाटिल अपने भतीजे ऋतुराज को भी चुनाव नहीं जिता पाए थे।

उस समय भाजपा ने दावा किया था कि यह सतेज पाटिल के राजनीतिक करियर का अंत है। इसके बाद उनके कई करीबी सहयोगियों ने भी उनका साथ छोड़कर सत्ताधारी महायुति गठबंधन का दामन थाम लिया था, लेकिन गोकुल चुनाव में जीत ने दिखाया है कि सतेज पाटिल का स्थानीय स्तर पर अब भी प्रभाव है। इस जीत से कांग्रेस को भी नई उम्मीद मिली है।

सतेज पाटिल का राजनीतिक सफर

सतेज पाटिल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2004 में की थी। उन्होंने कोल्हापुर की करवीर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। इसके बाद साल 2009 के कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में कोल्हापुर दक्षिण से उन्होंने चुनाव जीता। नवंबर, 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया।

साल 2014 में वह कोल्हापुर दक्षिण से चुनाव हार गए। इसके बाद महाडिक परिवार के साथ उनकी राजनीतिक दुश्मनी और बढ़ गई। साल 2019 में महा विकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद वह फिर राज्य मंत्री बने। कोल्हापुर का महाडिक परिवार कारोबार और राजनीति में एक बड़ा नाम है। सतेज पाटिल और इस परिवार के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लंबे समय से चली आ रही है।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस आलाकमान ने नाना पटोले के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए जिन नेताओं के नामों पर विचार किया था, उनमें सतेज पाटिल भी शामिल थे। हालांकि, अंत में पार्टी ने हर्षवर्धन सपकाल को यह जिम्मेदारी सौंपी।

अब विधान परिषद चुनाव पर नजर

गोकुल में जीत के बाद सतेज पाटिल का कद महाराष्ट्र कांग्रेस में और बढ़ने की संभावना है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि बातचीत करने की उनकी क्षमता और चुनावी रणनीति बनाने का अनुभव कांग्रेस के काम आ सकता है।

जीत के तुरंत बाद सतेज पाटिल ने कहा कि मेरा अगला लक्ष्य 23 अक्टूबर को होने वाले विधान परिषद चुनाव में महा विकास आघाड़ी को दो सीटें जिताने में मदद करना है। सतेज पाटिल की रणनीति सीधी और स्पष्ट रहती है। उनका मानना है कि चुनाव के दौरान लोगों को अपना एजेंडा साफ-साफ बताना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जब आप चुनाव लड़ते हैं, तो लोगों को अपना एजेंडा स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। अगर आप अपने मुद्दों पर कायम रहते हैं, तो लोग आपके साथ आते हैं। जनता आपका साथ देगी।

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