MP OBC Reservation: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंगलवार को दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर गहराया हुआ विवाद है। हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण वाले सरकार के फैसले को रद्द करने का आदेश दिया है, जबकि मोहन यादव सरकार इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

हालांकि, मुख्यमंत्री मोहन यादव और सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए ओबीसी आरक्षण का ये मुद्दा एक बड़ी चिंता का सबब बन गया है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बार ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के सरकार के प्रावधान को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। वहीं, बीजेपी के लिए यह पशोपेश कांग्रेस की पूरवर्ती कमलनाथ सरकार ने ही पैदा किया था।

कमलनाथ सरकार ने पारित किया था कानून

दरअसल, 8 मार्च 2019 को कांग्रेस के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने अध्यादेश (Ordinance No. 2 of 2019) जारी किया था। इस अध्यादेश में OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया।

इसके बाद जुलाई 2019 में मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 को विधानसभा से पारित कराया गया।

कोर्ट ने तीसरी बार भी रद्द किया खुलासा

अहम बात यह भी है कि हाईकोर्ट दो बार इस पारित कानून को अवैध बताते हुए रद्द कर चुका था। हाल ही में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 9 अक्टूबर 2026 को एक बड़े फैसले में राज्य सरकार द्वारा 2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ‘इंदिरा साहनी मामले’ (1992) के फैसले के तहत कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय ने पहले इस फैसले पर अंतरिम रोक (stay) लगाई और अंततः अक्टूबर 2026 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27% OBC आरक्षण वाले संशोधन को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया तथा राज्य में OBC आरक्षण को वापस 14% पर सीमित कर दिया।

OBC का कोटा 27% करने से राज्य में कुल आरक्षण (SC-16%, ST-20%, OBC-27%) बढ़कर 63% हो गया (और 10% EWS मिलाने पर 73%)। यह सीधे तौर पर 50% की ऊपरी सीमा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन था।

आरक्षण का विवाद और भर्ती पर फंसा पेच

अधिकांश राज्यों में अदालती रोक लगने के बाद या तो पूरी भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाती है या पुराने कोटे के आधार पर रिजल्ट जारी होते हैं लेकिन मध्य प्रदेश में अनूठा प्रावधान किया गया। यहां 27% और 14% आरक्षण के कानूनी विवाद के बीच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और अन्य भर्ती बोर्डों ने एक अनोखा ’87-13 फॉर्मूला’ निकाला।

इसके तहत 87% पदों के परिणाम घोषित किए गए और विवादित 13% पदों को ‘होल्ड’ (सुरक्षित) कर दिया गया। इस तरह का फॉर्मूला देश के अन्य राज्यों के प्रशासनिक इतिहास में कम ही देखने को मिलता है।

ST आरक्षण 20 प्रतिशत और 27 प्रतिशत ओबीसी

कई राज्यों में अनुसूचित जाति (SC) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की आबादी सबसे ज्यादा है (जैसे पंजाब में SC आबादी लगभग 32% है)। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से है, जहां अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी बहुत अधिक है, और यह संख्या लगभग 21% से अधिक है। इस वजह से मध्य प्रदेश में ST वर्ग को 20% आरक्षण मिला हुआ है, जो देश के कई बड़े राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। यूपी में एसटी समाज के लोगों के लिए आरक्षण मात्र 7.5% है।

2017-18 के दौर में कांग्रेस ओबीसी राजनीति को बढ़ावा दे रही थी। इसके चलते ही कांग्रेस सरकार बनने पर कमलनाथ ने एसटी आरक्षण में तो कोई बदलाव नहीं किया बल्कि ओबीसी आरक्षण को 14 से 27 प्रतिशत तक बढ़ा दी। हाईकोर्ट में मामला चलता रहा है, और मार्च 2020 में कांग्रेस सरकार गिर गई।

बीजेपी के लिए धर्मसंकट

हालांकि, कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला किया, उसको लेकर बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है। बीजेपी के लिए पशोपेश ये भी है कि अगर वह 50 प्रतिशत की सीमा तक रहने के लिए एसटी समाज का आरक्षण कम करती है, तो उसका वोट बैंक छिटकेगा। वहीं अगर ओबीसी आरक्षण को कोर्ट के फैसले के आधार पर 14 फीसदी पर बरकरार रखा तो विपक्ष बीजेपी पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाएगा।

नतीजा ये है कि बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया के सामने नेता विपक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के बगल में खड़े होकर कहा कि कानून बरकरार रहना चाहिए। 6 साल से जिन लोगों ने इसे रोका उन्हें सजा मिलनी चाहिए।

अधिकारियों और वकीलों ने जिस तरह से गुमराह किया है, उसके चलते उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार का वकीलों पर 100 करोड़ रुपये खर्च हुआ है, जो कि जनता का पैसा है। इसीलिए इस मुद्दे पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आरक्षण लागू होने के लिए प्रयास होने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

इसी का नतीजा है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात की और एक्स पर पोस्ट में लिखा, “नई दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी एवं प्रदेश के महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी के साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़े विधिक पहलुओं और आगामी कानूनी कार्यवाही की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की।”

मुख्यमंत्री का पोस्ट और सर्वदलीय बैठक के फैसले स्पष्ट बता रहे हैं कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली है। हालांकि देखना यह होगा, कि क्या सुप्रीम कोर्ट में मोहन यादव सरकार के तर्कों को तवज्जो मिलेगी, या फिर हाईकोर्ट की तरह यहां भी राज्य सरकार को झटका लगेगा।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए बढ़ाए गए आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50 फीसदी की लिमिट को तोड़ता था। सरकार ने कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) एक्ट 2022 पास करके SC कोटा 15 से 17 फीसदी और ST कोटा 3 से 7 फीसदी कर दिया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 56 फीसदी हो गया। पढ़िए पूरी खबर…