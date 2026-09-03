‘कॉकरोच जनता पार्टी’ यानी CJP के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन ने केंद्र सरकार पर ऐसा दबाव बनाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से हटना पड़ा। CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे 37 दिनों तक चले धरने, लगातार बातचीत और सरकार के साथ लंबी खींचतान की पूरी कहानी है।

CJP का गठन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की उस टिप्पणी के बाद हुआ था, जिसमें उन्होंने युवाओं की तुलना ‘कॉकरोच’ से की थी। इसके बाद NEET-UG 2026 पेपर लीक के मुद्दे ने इस छात्र आंदोलन को और धार दे दी। देखते ही देखते यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ देशभर के Gen Z युवाओं की आवाज बन गया।

37 दिन तक सरकार ने नहीं की बातचीत

आशुतोष रांका ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि आंदोलन की सफलता को केवल उसके अंतिम नतीजे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि CJP को यहां तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा।

रांका के मुताबिक, जून-जुलाई में जंतर-मंतर पर 37 दिनों तक धरना चला। इस दौरान CJP के सह-संयोजक सौरव दास और कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने सरकार के साथ लगातार बातचीत की कोशिश की। उनका दावा है कि करीब एक महीने तक सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और 20 जुलाई तक बातचीत शुरू नहीं की गई।

रांका ने कहा कि दिल्ली में बड़े स्तर पर प्रदर्शन आयोजित करना आसान नहीं होता। इसके लिए योजना, लोगों को जुटाने और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। उनके मुताबिक, इस पूरे संघर्ष को केवल आंदोलन के अंतिम परिणाम से नहीं आंका जा सकता।

‘हमें वायरस और आतंकवादी तक कहा गया’

CJP प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को ‘वायरस’ और ‘आतंकवादी’ तक कहा गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया।

CJP के मुताबिक, जंतर-मंतर पर शुरू हुआ आंदोलन शुरुआत में शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद स्थिति बिगड़ गई। संगठन ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया था, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए।

25 जुलाई को खत्म हुआ धरना, सरकार ने दिए आश्वासन

25 जुलाई को सरकार की ओर से कई आश्वासन मिलने के बाद CJP ने जंतर-मंतर का आंदोलन समाप्त कर दिया। इनमें सबसे अहम आश्वासन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बदलने का था। इसके अलावा ऐसे छात्र-प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज पुलिस केस वापस लेने की बात भी कही गई, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।

इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रह्लाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया गया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया लंबी खिंचती रही।

केस वापस नहीं हुए तो फिर मार्च का ऐलान

मामलों को वापस लेने में हो रही देरी से नाराज CJP ने 5 सितंबर को दोबारा मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। संगठन का कहना था कि सरकार या तो मामले को टाल रही है या फिर अपने आश्वासन को लेकर गंभीर नहीं है।

हालांकि, 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को खत्म करने का आदेश दिया। इसके बाद CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने कोर्ट को बताया कि प्रस्तावित मार्च वापस लिया जाएगा।

क्या CJP को सरकार और पुलिस पर भरोसा है?

सरकार और दिल्ली पुलिस पर भरोसे के सवाल पर रांका ने कहा कि भरोसा करना एक बड़ी बात है और इसे हासिल करने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आश्वासनों और उन्हें न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए जाने के बाद CJP को उम्मीद है कि सरकार अपने वादे पूरे करेगी।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र अभी भी देश में मौजूद है और संस्थाओं, खासकर न्यायपालिका के प्रति सम्मान कायम है। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि सरकार और दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में कही गई बातों का पालन करेंगी।

‘CJP BJP की B-Team है’ वाली बात पर क्या बोले रांका?

आंदोलन की मांगें मान लिए जाने के बाद CJP पर भाजपा की ‘बी-टीम’ होने के आरोप भी लगे। इस पर रांका ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद केंद्र ने उनकी मांगें इसलिए मान लीं क्योंकि CJP भाजपा की ‘बी-टीम’ है।

हालांकि, उन्होंने इस तुलना को खारिज करते हुए कहा कि लोग केवल अंतिम परिणाम देखते हैं और उस मुकाम तक पहुंचने की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। उनके मुताबिक, CJP ने अपनी मांगों को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया और तभी जाकर सरकार बातचीत की मेज पर आई।

पुलिस के ‘2,800 अपराधियों’ वाले दावे पर सवाल

दिल्ली पुलिस के उस दावे पर भी सवाल उठाए गए, जिसमें कहा गया था कि प्रदर्शन में करीब 2,800 ‘हार्डकोर अपराधी’ शामिल हुए थे। रांका ने कहा कि पुलिस ने जिन लोगों को अपराधी बताया, उनके बारे में कहा गया था कि उन्होंने हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध किए हैं।

रांका ने कहा कि पुलिस पर भरोसा निश्चित तौर पर अभी बड़ा सवाल है और इसे दोबारा हासिल करने के लिए काफी काम करना होगा। लेकिन अगर कोई बात देश की सर्वोच्च अदालत में कही गई है, तो CJP को उम्मीद है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस उस पर अमल करेंगी।

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