भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की, तब से विपक्षी सांसदों और विधायकों द्वारा पार्टी की निष्ठा बदलकर बीजेपी में शामिल होने के कई उदाहरण सामने आए हैं। राघव चड्ढा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों का शुक्रवार को बीजेपी में शामिल होना इसी का एक उदाहरण है।

मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में कमल नाथ की सरकार गिराने के लिए 22 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कुछ मामलों में नेता सीधे बीजेपी में शामिल नहीं होते, लेकिन उसकी मदद करते हैं। जैसे 2020 में मणिपुर में, आठ कांग्रेस विधायकों ने अपनी पार्टी के आदेश (व्हिप) को नहीं माना और विश्वास मत के दौरान वोटिंग से दूर रहे, जिससे बीजेपी सरकार बच गई। इसके अलावा, कई बार नेता सीधे बीजेपी में भी शामिल हो जाते हैं।

आम आदमी पार्टी के सात बागी सांसदों ने एक ऐसी विधि का इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल अतीत में कई बार किया जा चुका है – दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए सदन में पार्टी के दो-तिहाई से अधिक सदस्यों को तोड़ना और पीठासीन अधिकारी के फैसले के अधीन बीजेपी के साथ विलय का दावा करना।

उनका उद्देश्य सरकार को गिराना नहीं हो सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, जबकि 117 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास केवल दो विधायक हैं।

अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका

आम आदमी पार्टी के सांसदों का दल-बदल पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है , जिससे यह संदेश जाता है कि पार्टी पर उनका नियंत्रण नहीं है। बीजेपी ने केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके मुख्यमंत्री आवास की योजना को फिर से उठाया है और इस तरह उनके खिलाफ अपने शीश महल विवाद को फिर से हवा देने की कोशिश की है।

आम आदमी पार्टी के संकट से पहले भी विपक्षी दलों ने बीजेपी पर बार-बार आरोप लगाया है कि वह उनकी पार्टियों को विभाजित करने और अलग हुए गुटों के साथ गठबंधन सरकार बनाने के लिए एक के बाद एक राज्यों में ऑपरेशन लोटस चला रही है। विपक्षी विधायकों द्वारा बीजेपी में विलय करके सरकार बनाने में मदद करने के कई मामले भी सामने आए हैं।

महाराष्ट्र

2023 में अजीत पवार ने एनसीपी को विभाजित कर दिया। इसमें पार्टी के ज्यादातर विधायकों और नेताओं ने उनका समर्थन किया। एनसीपी ने तब एक बयान जारी कर कहा था, “30 जून, 2023 को एनसीपी के विधायी और संगठनात्मक दोनों विंग के सदस्यों के भारी बहुमत से हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत अजीत अनंतराव पवार को एनसीपी का अध्यक्ष चुना गया। एनसीपी ने अजीत पवार को महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक दल का नेता नियुक्त करने का भी निर्णय लिया और इस निर्णय को एनसीपी विधायकों के भारी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया।”

इसके बाद, दिवंगत अजीत पवार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपने गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने की मांग की, साथ ही उन्होंने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।

2022 में शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को विभाजित कर दिया और उसके 55 विधायकों में से 40 और 19 सांसदों में से 12 को अपने साथ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में ले गए। इन दोनों ही मामलों में, चुनाव आयोग ने अलग हुए गुटों को मूल पार्टी चिन्ह दिया और शिंदे सेना और अजीत एनसीपी दोनों को असली पार्टी के रूप में मान्यता दी।

शिंदे का उद्देश्य उद्धव सेना को विभाजित करके बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनना था। वहीं, एनसीपी के मामले में, अजीत पवार का लक्ष्य न केवल सरकार में शामिल होना था, बल्कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी की विरासत पर दावा करना और अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले को दरकिनार करना भी था। दोनों ही मामलों में बीजेपी को लाभ हुआ, क्योंकि उद्धव सरकार के पतन के बाद एनडीए सत्ता में आया और फिर उसने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।

नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में एनडीए की शानदार जीत के बाद बीजेपी ने देवेंद्र फड़नवीस को अपना मुख्यमंत्री बनाया और सहयोगी दलों ने उनके उपमुख्यमंत्री के पद पर समझौता कर लिया।

आंध्र प्रदेश

2019 में टीडीपी के छह राज्यसभा सांसदों में से चार बीजेपी में शामिल हो गए। इससे उच्च सदन में पार्टी की संख्या दो-तिहाई हो गई। एक दिन बाद, तत्कालीन राज्यसभा अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू ने सदन में टीडीपी संसदीय दल को बीजेपी में विलय करने का आदेश जारी किया।

पार्टी के लोकसभा सांसदों ने नायडू को पत्र लिखकर कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत विलय संगठनात्मक स्तर पर हो सकता है, न कि विधायक दल स्तर पर। इस स्थिति में, दल-बदल करने वाले सांसदों ने उच्च सदन में बीजेपी की संख्या को और मजबूत किया। अब, एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र दोनों में बीजेपी की एक प्रमुख सहयोगी रही है।

गोवा

गोवा में इस तरह के विलय कई बार हो चुके हैं। 2019 में, कांग्रेस के 15 विधायकों में से 10 बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे 40 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी की संख्या 27 हो गई। इसे अदालतों में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में फैसला सुनाया कि राज्य में नए विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, इसलिए यह मामला अब निरर्थक हो गया है।

2022 में भी गोवा में कांग्रेस के 11 विधायकों में से आठ ने बीजेपी में विलय की घोषणा की, जिससे भाजपा को आराम से बहुमत मिल गया। 2024 में, राज्य विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावडकर ने 10वीं अनुसूची के उल्लंघन के लिए उन्हें अयोग्य घोषित करने की कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया।

मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत को इन विलयों के कारण स्थिर सरकारें चलाने में मदद मिली। 2019 के विलय ने उन्हें गोवा फॉरवर्ड पार्टी और एमजीपी जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों पर निर्भर हुए बिना बहुमत हासिल करने में सक्षम बनाया। 2022 के चुनावों में बीजेपी ने 20 सीटें जीतीं और सावंत ने मात्र 666 वोटों से चुनाव जीता, लेकिन इस विलय ने बीजेपी सरकार को और मजबूत किया।

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश में 2016 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में कांग्रेस के 44 विधायकों में से 43 ने एनडीए के एनईडीए की सहयोगी पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) में शामिल हो गए। दो महीने बाद, खांडू ने पीपीए को तोड़ दिया और 32 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। खांडू मुख्यमंत्री बने रहे और इस दौरान वे कमजोर कांग्रेस से केंद्र में मजबूत बीजेपी की सत्ता में आने में सफल रहे।

सिक्किम

2019 में सिक्किम में विधानसभा चुनावों में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की हार के बाद, पार्टी के 13 विधायकों में से 10 बीजेपी में शामिल हो गए। इससे बीजेपी, जिसके पास कोई विधायक नहीं था, सिक्किम क्रांति मोर्चा द्वारा शासित राज्य में मुख्य विपक्षी दल बन गई।

केजरीवाल ने की थी सात सांसदों को ‘सात’ मिस कॉल

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा 6 अन्य सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। यह आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका है। सभी सांसदों का बीजेपी में विलय हो गया है। दल बदल कानून भी इनपर नहीं लागू होगा क्योंकि इनकी संख्या दो तिहाई है। अरविंद केजरीवाल ऐसे आदमी नहीं हैं जो आसानी से घबरा जाते हैं। लेकिन 22 अप्रैल की सुबह संसद के गलियारों से जो कुछ वे सुन रहे थे, उसने उन्हें इतनी जल्दी अपना फ़ोन उठाने पर मजबूर कर दिया, जैसा उनके साथियों ने शायद ही कभी देखा हो। पढ़ें पूरी खबर…