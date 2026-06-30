यूरोप इस समय भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। अकेले फ्रांस में ही पिछले कुछ दिनों में एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और स्वीडन भी भीषण गर्मी और खराब मौसम की वजह से कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

लेकिन एक सवाल सभी के मन में आता है। भारत में लोग 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान में भी चाय की चुस्कियां लेते नजर आते हैं, जबकि यूरोप में 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही कई लोगों की जान चली गई। आइए, इसका कारण समझने की कोशिश करते हैं।

यूरोप में घर कैसे होते हैं?

यूरोप में ज्यादातर घर इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि कड़ाके की ठंड में भी उनके अंदर गर्माहट बनी रहे। घरों की दीवारें मोटी कंक्रीट की होती हैं, जिससे बाहर की सर्दी अन्दर नहीं आने पाती और अन्दर की गर्मी अंदर बनी रहती है। इसके अलावा, यूरोप के ज्यादातर घरों में एयर कंडीशनर (AC) भी नहीं होता, क्योंकि वहां पहले इतनी भीषण गर्मी पड़ती ही नहीं थी। यही वजह है कि जब तापमान अचानक बढ़ता है, तो घरों के अंदर भी गर्मी काफी बढ़ जाती है।

यूरोप की नमी भी बड़ी वजह है

यूरोप के मौसम के साथ एक और बड़ी समस्या है। वहां अगर भीषण गर्मी पड़ती भी है, तो हवा में नमी (Humidity) बहुत ज्यादा रहती है। इसकी वजह से पसीना जल्दी नहीं सूखता। जब पसीना नहीं सूखता, तो शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। इससे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है।

भारत में क्यों अलग है स्थिति?

दूसरी तरफ भारत के कई हिस्सों में गर्मी के दौरान सूखी और गर्म हवाएं, यानी लू, चलती है। ऐसे में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने के बावजूद पसीना जल्दी सूख जाता है। इससे शरीर खुद को अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से ठंडा रख पाता है। इसके अलावा, भारत में कई पीढ़ियां लंबे समय से ऐसी गर्मी का सामना करती आ रही हैं। इसलिए यहां के लोगों का शरीर इस तरह के मौसम का काफी हद तक आदी हो चुका है। वहीं यूरोप लंबे समय तक ठंडे मौसम वाला क्षेत्र रहा है, इसलिए वहां थोड़ी ज्यादा गर्मी भी लोगों पर भारी पड़ जाती है।

यूरोप में बुजुर्ग बन रहे गर्मी के ज्यादा शिकार

यूरोप में बुजुर्गों की आबादी अपेक्षाकृत ज्यादा है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। यही कारण है कि भीषण गर्मी के दौरान सबसे ज्यादा मौतें बुजुर्गों में दर्ज की जाती हैं।

वहीं भारत में लोग भीषण गर्मी में भी अपने दैनिक कामकाज जारी रखते हैं, क्योंकि उनका शरीर इस तरह की गर्मी के मुताबिक काफी हद तक ढल चुका है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि गर्मी भारत में खतरनाक नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में यूरोप और भीषण गर्मी के लिए तैयार रहना होगा।

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