अभिजीत बनर्जी को नोबेल मिलने से ‘ढोकला’ और ‘मछली’ खाने वालों के बीच जंग

कोलकाता में जन्मे अभिजीत बैनर्जी को एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ अर्थशास्त्र के विकास में उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अभिजीत को नोबेल पुरस्कार मिलने से देश भर में खुशी की लहर है। ये पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था, खासकर बंगालियों के लिए। जैसे ही इस बात की सूचना देशवासियों को लगी लोग ट्वीट करने लगे और देखते ही देखते ट्विटर पर ‘ढोकला’ और ‘मछली’ को लेकर एक वार शुरू हो गया।

ट्विटर पर शाकाहारी बनाम मांसाहारी की बहस शुरू हो गई और जल्द ही, फेसबुक और ट्विटर फीड पोस्टों से भर गए। जिसमें ढोकला खाने वालों को कहा जा रहा है कि बंगाली मांस-मछली खाते हुए नोबेल जीत लेते हैं। मंगलवार को अर्पणा नाम के एक ट्विटर यूजर ने “ढोकला खाने वालों” या गुजरातियों द्वारा निर्देशित एक ट्वीट पोस्ट किया। उनके ट्वीट में दावा किया गया कि बंगाली गुजरातियों से बेहतर हैं। ट्वीट में उन्होंने गुजरात के ढोकले और बंगाल में खाने जाने वाली मछली, बीफ, पोर्क और मटन से तुलना की।

Dear Dhoklaeaters

We gave you:

6 Nobels

1 Oscar for Lifetime Achievement

National Anthem

Vande Mataram

We eat fish and motton. Beef and pork.

Keep your Dhokla, Khandvi & thepla away from us.

GET OUT.

— Aparna (@chhuti_is) October 15, 2019