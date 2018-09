Section 377 Supreme Court Verdict: भारत की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को कानूनी घोषित करते हुए ऐतिहासि​क फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश में समलैंगिक समुदाय इस फैसले का जश्न मना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के ​ललित होटल में फैसले का जश्न डांस करके मनाया गया। ललित ग्रुप आॅफ होटल्स के एक्जीक्यूटिव निदेशक केशव सूरी समलैंगिक अधिकारों के लिए काम करने वाले जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

अपने गले और कमर में सतरंगी स्कार्फ पहनकर होटल के स्टाफ ने फ्लैश मॉब का प्रदर्शन किया और होटल में जमकर डांस किया। होटल के स्टाफ ने अन्य लोगों को भी इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए होटल ललित समूह के एक्जीक्यूटिव निदेशक केशव सूरी ने कहा, ” जिन्होंने इस पर काम किया उन सभी वकीलों और न्यायाधीशों का इंटरव्यू लिया जाना चाहिए और धन्यवाद दिया जाना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन वे लोग हैं जिन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए। ये बड़ी खुशियां मनाने का वक्त है।”

#WATCH Celebrations at Delhi’s The Lalit hotel after Supreme Court legalises homosexuality. Keshav Suri, the executive director of Lalit Group of hotels is a prominent LGBT activist. pic.twitter.com/yCa04FexFE

