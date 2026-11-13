इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगे बैन को केंद्र सरकार ने और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि यह संस्था ऐसी गतिविधियों में शामिल रही है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है।

मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए IRF को एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया था और उस पर लगे बैन को और पांच साल के लिए बढ़ाया जा रहा है।

14 नवंबर को खत्म हो रहा था प्रतिबंध

बता दें कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर सरकार ने पहले ही बैन लगाया हुआ था जो कि 14 नवंबर को समाप्त हो रहा था। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार का मानना ​​है कि IRF और उसके सदस्य खासकर IRF के फाउंडर और प्रेसिडेंट, डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ ​​डॉ. जाकिर नाइक अपने फॉलोअर्स को धर्म के आधार पर अलग-अलग धार्मिक समुदायों और ग्रुप्स के बीच वैमनस्य या दुश्मनी, नफरत या बुरी नीयत को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने की कोशिश करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, जो देश की एकता और सुरक्षा के लिए नुकसानदायक है।

‘जाकिर के बयान आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाते थे’

गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा गया है कि जाकिर नाइक के बयान और भाषण आपत्तिजनक तो थे ही बल्कि किसी भी राष्ट्र में विध्वंसक स्थिति पैदा करने वाले भी थे। वह अलग-अलग धार्मिक ग्रुप्स के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहा है और भारत और विदेशों में एक खास धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसा रहा है।

बैन के आगे बढ़ने के बाद अमित शाह ने क्या कहा?

आईआरएफ पर प्रतिबंध के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को X पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि जाकिर नाइक का यह संगठन आतंकवाद और अलगाववाद की विचारधारा का प्रचार करने, हिंसा भड़काने, फरार आतंकवादियों को फिर से संगठित करने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने में संलिप्त पाया गया है और इसी के मद्देनजर इस संगठन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ाया गया है।

शाह ने कहा, “यह सरकार आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को कतई सहन नहीं करने की प्रधानमंत्री मोदी की नीति पर दृढ़ता से कायम है। उन्होंने कहा कि यह संगठन आतंकवाद और अलगाववाद की जहरीली विचारधारा का प्रचार कर रहा है, हिंसा भड़का रहा है, फरार आतंकवादियों को फिर से संगठित होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

Ministry of Home Affairs has extended the ban on the Islamic Research Foundation (IRF) as an unlawful association for a period of another five years. pic.twitter.com/alnKyj0VnI — ANI (@ANI) November 13, 2026

यह भी पढे़ं: प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से खरीदा रिकॉर्ड कच्चा तेल, जामनगर की रिफाइनरी में 10 फीसदी बढ़ा आयात

भारत ने अक्तूबर में रूस से रिकार्ड 640 करोड़ यूरो(665.22 अरब रुपए) के ईंधन की खरीद की है। कच्चे तेल के आयात में तेज वृद्धि इसकी प्रमुख वजह रही। इससे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस का जीवाश्म ईंधन निर्यात से राजस्व दिसंबर, 2022 के बाद के सबसे ऊंचे मासिक स्तर पर पहुंच गया। यहां पढ़ें पूरी खबर…