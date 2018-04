राजनाथ सिंह ने बताया भगवान राम का राजनीतिक मकसद, बोले- राम और कृष्ण ने भी की है राजनीति

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत की आजादी के पहले से ही राजनीति देश का हिस्सा रही है और यहां तक कि भगवान राम और कृष्ण ने भी राजनीति की है। गृह मंत्री लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर हैं और इसके दूसरे दिन यानी 28 अप्रैल (शनिवार) को उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, ‘आजादी के पहले से ही राजनीति भारत का हिस्सा रही है। यहां तक कि भगवान राम और कृष्ण ने भी राजनीति की थी। भगवान राम का राजनीतिक उद्देश्य राम राज्य की स्थापना करना था। उन्होंने भक्ति भाव और उत्साह के साथ राजनीति की थी।’

कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार की नजर में है और केंद्र जम्मू-कश्मीर की महबूबा मुफ्ती की सरकार से लगातार की इस मामले पर बातचीत कर रही है। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर वर्ग हर समाज हर क्षेत्र के लिए योजनाएं शुरू की हैं। गरीबों, बेरोजगारों, दलितों, अति पिछड़ों के विकास पर सरकार काम कर रही है। उज्ज्वला जैसी योजना ने खासकर ग्रामीण महिलाओं को बहुत राहत दी है।

Politics has been a part of India before Independence. Even Lord Rama and Krishna have done politics. Lord Rama’s political objective was to build ‘Ram Rajya’. Lord Rama did politics with ardent devotion: Home Minister Rajnath Singh in Lucknow. pic.twitter.com/VhLBAT9IZI

— ANI UP (@ANINewsUP) April 28, 2018