गृहमंत्री राजनाथ सिंह बोले- पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को दी जाएगी भारत की नागरिकता

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार गृहमंत्री ने यह बात रविवार (21 जनवरी, 2017) को लखनऊ में सिंधी समाज के लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण-पत्र वितरित करने के दौरान कही। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान उन्होंने 55 लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया। बताया जाता है कि यह लोग उत्पीड़न की वजह से बरसों से पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत को छोड़कर भारत में आ गए थे।

हालांकि भारत आकर भी इनकी मुश्किलें कम नहीं हुईं। भारत की नागरिकता नहीं होने के चलते ये लोग अपना वाहन भी नहीं खरीद सकते थे। इनके बच्चे स्कूल में दाखिला नहीं पा सकते थे। हालांकि भारत की नागरिकता मिलने के दौरान ऐसे ही एक शख्स ने अपनी खुशी का इजहार किया है। शख्स ने बताया कि वह भारत का नागरिक बनकर बहुत खुश हैं। इस दौरान शख्स ने कहा कि वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का प्रयास करेगा।

Minority communities in Pak discriminated against.I had earlier said ppl who have come to India frm Pak&Afghan before Dec’14 due to religious persecution will be given Indian citizenship:Rajnath Singh at Distribution of Nationality Certificate to Sindhi Citizens’ event in Lucknow pic.twitter.com/2BTA6f9a71

— ANI (@ANI) January 21, 2018