गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में देश भर में भीड़ द्वारा हो रही हत्याओं पर बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि ये सच है कि मॉह लिंचिंग हो रही है, इसमें कई लोगों की जानें भी गई है। हालांकि उन्होंने इस पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली और कहा कि संबंद्ध राज्यों कि सरकारें सख्त कार्रवाई करें। राजनाथ सिंह ने मॉब लिंचिंग के लिए फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर चलने वाले अफवाहों को भी जिम्मेदार ठहराया। देश भर से आ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया था और सरकार से चर्चा की मांग की थी। इसके बाद गृह मंत्री ने इस पर जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, “ये सच है कि देश में कई जगह लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, इसमें कई लोगों की मौतें भी हुई है, लिंचिंग की घटनाएं पहले भी होती रही है, इस दौरान लोगों की मौतें सरकार के लिए चिंता का विषय है।” राजनाथ सिंह ने कहा कि वे सरकार की तरफ से लिंचिंग की घटना की भर्त्सना और आलोचना करते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, “ये घटनाएं अफवाहों और संदेह के आधार पर होती हैं, राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ वे कार्रवाई करें।”

The Home Minister’s statement in Lok Sabha on mob lynching was not satisfactory at all, that is why we staged a walkout from the house. This is not a game of ping pong that states and Centre keep shifting responsibilities: Shashi Tharoor,Congress MP pic.twitter.com/Tn0BMCm1XA

