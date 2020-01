Amit Shah In Bihar: नागरिकता कानून (CAA) को लेकर जनजागरण अभियान पर निकले गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार (16 जनवरी) को बिहार के वैशाली जिले पहुंचे। यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, “राहुल बाबा और लालू प्रसाद आप CAA पर लोगों को गुमराह न करें। ममता बनर्जी भी लोगों को गुमराह कर रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये नागरिकता देने का कानून है, इससे किसी की नागरिकता नहीं जा सकती।” इस दौरान शाह ने फिर साफ़ किया कि बिहार विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जायेगा।

सीएए पर लोगों को गुमराह करना बंद करें: गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को वैशाली जिले में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में आयोजित एक रैली में कहा कि सीएए को बिहार में बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और लालू CAA पर लोगों को गुमराह करना बंद करें और इस कानून की वजह से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है।

#WATCH Union Home Minister and BJP leader Amit Shah, in Vaishali (Bihar): I would like to put all rumours to rest. The next election in Bihar will be fought under the leadership of Nitish Kumar ji. BJP and JD(U) will contest together. pic.twitter.com/yhTnNZrY0r

— ANI (@ANI) January 16, 2020