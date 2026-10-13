केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी लगातार कांग्रेस की हार का कारण SIR को बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमित शाह ने राहुल गांधी को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी। अमित शाह ने कहा कि कई राज्यों में आप दशकों से सत्ता में नहीं है जबकि SIR 2024 के बाद आया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में हुए लोकल बॉडी इलेक्शन में भी जबरदस्त जीत हासिल की। BJP ने 90% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 66% म्युनिसिपल काउंसिल और 65% म्युनिसिपैलिटी पर कब्ज़ा कर लिया। ये चुनाव राहुल गांधी के लिए एक सबक हैं। खास तौर पर, आम आदमी पार्टी की राजस्थान में 85% से ज़्यादा वार्ड में ज़मानत ज़ब्त हो गई। मैं राहुल गांधी को यह भी बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा में हुए विलेज कमेटी इलेक्शन में NDA लगभग 4,000 सीटें जीतने में कामयाब रहा। जबकि कांग्रेस पार्टी 4,600 में से सिर्फ़ 14 सीटें ही जीत पाई।”

बैलेट पेपर से भी हार रही कांग्रेस- अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि जो लोग नतीजों के लिए EVM (बैलेट मशीन) को वजह बता रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये इलेक्शन बैलेट पेपर से हुए थे। उन्होंने कहा कि यह बात इस बात को पूरी तरह से गलत साबित करती है कि बैलेट मशीन से ही वोटिंग में मदद मिलती है। अमित शाह ने कहा कि 33 साल से त्रिपुरा में कोई कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं जीता है और बंगाल में कांग्रेस पार्टी को 54 साल से जीत नहीं मिली है।

अमित शाह ने कहा कि बंगाल, त्रिपुरा और गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस पार्टी को तीन, चार या पांच दशकों से हार का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “मैं सीधे राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं- क्या यह SIR का नतीजा है? SIR 2024 के बाद ही लागू हुआ। जब से आप कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में उभरे हैं और बाद में इसके अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है।”

गुजरात लोकल बॉडी चुनाव नतीजों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “आज गुजरात में तीन नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने इन दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीटों में से 90 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की। गांधीनगर नगर निगम में जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, वहां BJP ने 44 में से 38 सीटें जीतीं। आम आदमी पार्टी ने सभी 32 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन अपनी ज़बानत जब्त कर ली। गुजरात में यह बड़ी जीत राज्य के वोटरों के मूड को दिखाती है, यह दिखाती है कि गुजरात के वोटर नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। पिछले चुनाव की तुलना में BJP ने गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपना वोट शेयर 10% बढ़ाया है। मैं यह बात साफ़ करना चाहता हूं और खास तौर पर राहुल जी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 41 साल में एक भी चुनाव नहीं जीता है। उन्होंने आखिरी चुनाव 1985 में जीता था। तब से उन्हें गुजरात में लगातार हार का सामना करना पड़ा है।”

राहुल को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत- शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “मैं राहुल जी से यह भी पूछना चाहता हूं। क्या यह किसी ‘SIR’ का नतीजा है? आप BJP और मोदी जी की लोकप्रियता को ‘SIR’ बताकर खारिज कर देते हैं। आपको आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। एक बड़े राज्य में जहां आप कभी सत्ता में थे, आप 41 साल में एक भी चुनाव जीतने में नाकाम रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए उन्हें गंभीर आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है। हाल ही में देश भर के तीन राज्यों में उपचुनाव हुए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। मैं आज देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। नौगांव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने 1,42,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। बीजेपी ने यह सीट कांग्रेस पार्टी से छीन ली। नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार ने 76% वोटों से जीत हासिल की, जिससे उन्हें 1,22,000 वोटों की भारी बढ़त मिली। पश्चिम बंगाल के रेजिनगर में बीजेपी ने 75,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की और तृणमूल से सीट छीन ली। जबकि पुडुचेरी में सहयोगी AINRC के NDA उम्मीदवार ने 8,482 वोटों से जीत हासिल की और कांग्रेस को सिर्फ़ 22% वोट मिले।”

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सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की केरल इकाई के एक X पोस्ट को लेकर याचिका दायर की गई है। केरल कांग्रेस ने X पर पोस्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का इस्तीफा मांगा था। हालांकि बाद में पोस्ट को डिलीट कर लिया गया और कहा गया कि बिना सहमति के यह पोस्ट किया गया था। याचिका में राजनीतिक दलों को ऐसे पब्लिक कैंपेन चलाने से रोकने के लिए गाइडलाइंस मांगी गई हैं, जो पेंडिंग मामलों के संबंध में किसी जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को टारगेट करते हैं, जो संविधान में जजों को हटाने के प्रोसीजर के बाहर हैं। पढ़ें पूरी खबर