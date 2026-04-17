लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया है। इस बिल के समर्थन में 298 सदस्यों ने वोट किया, जबकि विरोध में 230 सदस्यों ने वोट किया। बिल पर वोटिंग से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पर चर्चा में हिस्सा लिया और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उनके निशाने पर मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी रही। हालांकि सदन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की अमित शाह ने तारीफ भी कर दी।

इंडिया गठबंधन ने किया बिल का विरोध- अमित शाह

अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि महिला आरक्षण बिल पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों ने अगर-मगर का इस्तेमाल करके इसका विरोध किया है। अमित शाह ने साफ किया कि परिसीमन से ही एससी और एसटी की संख्या बढ़ती है और उसकी सीटें बढ़ाने का भी प्रावधान है। यानी जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वह एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का भी विरोध कर रहे हैं।

अमित शाह ने बताया बिल लाने का मकसद

अमित शाह ने कहा कि इस बिल को लाने का दो मकसद है। उन्होंने कहा कि पहला मकसद है- महिला सशक्तिकरण करने वाले संविधान सुधार को समय से लागू कर 2019 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरा मकसद है- एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य- वह सिद्धांत जो हमारे भारतीय संविधान के मूल में है।

अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी कि देश में ऐसी 127 लोकसभा सीटें हैं, जहां की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर तो 45 लाख मतदाताओं पर केवल एक प्रतिनिधि है, वहीं कुछ जगहों पर 6 लाख मतदाताओं पर एक प्रतिनिधि है। उन्होंने कहा कि इसी के कारण लोकसभा में एक वोट का मूल्य समान नहीं है। अमित शाह ने कहा कि परिसीमन के लिए जो हमारा समर्थन करते हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे प्रयास से हर एक वोट का मूल्य एक बराबर होगा।

प्रियंका गांधी की अमित शाह ने की तारीफ

लोकसभा में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सत्र को बीच में छोड़कर ही विदेश चले जाते हैं और बाहर जाकर देश की छवि खराब करते हैं। अमित शाह ने कहा, “राहुल गांधी को अपनी बहन प्रियंका गांधी से सीख लेने की जरूरत है। सदन में बोलने की कला होती है। राहुल गांधी को अगर नहीं पता कि सदन में कैसे व्यवहार करना है, तो वह अपने सीनियर नेताओं से पूछ सकते हैं। अगर सीनियर नेताओं से नहीं मिलते तो वह प्रियंका गांधी से ही सीख लें।”

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संसद में तीन दिन के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सच यह है कि यह महिला आरक्षण बिल ही नहीं है। पढ़िए पूरी खबर…