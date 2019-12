केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान नागरिकता संशोधन कानून पर जारी हिंसा को लेकर विपक्षियों पार्टियों पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि ‘आपको जो राजनीतिक विरोध करना है वो करो, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार दृढ़ है। ये सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, वो भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया में रहेंगे।’

गृह मंत्री ने कहा कि पूरा विपक्ष ही लोगों के बीच भ्रम फैलाने में जुटा है। अमित शाह ने एक बार फिर साफ किया कि नागरिकता कानून का मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी व्यक्ति से नागरिकता वापस लेना नहीं है। बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था, जिसका एक हिस्सा एक-दूसरे देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करना था। इस पर बीते 70 सालों से काम नहीं किया गया क्योंकि आप (कांग्रेस) वोट बैंक बनाना चाहते थे। हमारी सरकार ने इस समझौते को सही ढंग से लागू किया है और लोगों को नागरिकता देने का फैसला किया है, जो बीते कई सालों से इंतजार में थे।

Home Minister Amit Shah in Delhi on #CitizenshipAmendmentAct: Aapko jo rajnitik virodh karna hai wo karo, Bharatiya Janata Party ki Modi sarkar firm hai. Ye sabhi sharanarthiyo ko nagrikata milegi, vo Bharat ke nagrik banenge aur samman ke sath duniya me rahenge. pic.twitter.com/JKyTbDMx4K

