उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी (UP International Trade Show 2026) के चौथे संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने सपा-बसपा के दौर में फैली गुंडागर्दी को पूरी तरह खत्म कर दिया है।

अमित शाह ने कहा, “एक समय था जब यहां SP और BSP का शासन था। ‘अपराध का उद्योग’ फल-फूल रहा था। आज 10 साल बाद की स्थिति देखिए। अवैध पिस्तौल उद्योग की जगह डिफेंस कॉरिडोर बन गया है। वाहन चोरी की जगह वाहन निर्माण ने ले ली है और जहां कभी चेन-स्नैचिंग का ‘उद्योग’ था, वहां अब मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। वही UP, जिसमें कभी लखनऊ में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करने का आत्मविश्वास नहीं था, अब निवेश आकर्षित करने का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद बीजेपी प्रशासन ने SP-BSP के दौर में फैली गुंडागर्दी को पूरी तरह खत्म कर दिया।”

अमित शाह ने योगी सरकार की तारीफ की

अमित शाह ने आगे कहा कि एक समय था जब यहां के लोग रोजगार की तलाश में देश भर के राज्यों में जाते थे लेकिन आज यूपी के युवाओं को इसी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) पहल की वजह से अपने ही राज्य में नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अभी-अभी ODOP वेबसाइट लॉन्च की है। यह ट्रेड शो UP के निर्माताओं के लिए व्यापार और उत्पादन को बहुत आसान बनाएगा और दुनिया के सामने राज्य की पहचान को प्रदर्शित करने में मदद करेगा।

भारत ने 7.8 प्रतिशत की विकास दर हासिल की- अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने 7.8 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। उन्होंने भारत के लिए मजबूत वैश्विक संकेतकों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मूडीज ने भारत के विकास पूर्वानुमान को उन्नत किया है, जबकि जापान के जेसीआर ने देश की संप्रभु रेटिंग को बढ़ाया है। अमित शाह ने कहा कि देश प्रगति कर रहा है।

इस आयोजन का संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड (IEML) द्वारा आयोजन किया जा रहा है। यूपीआईटीएस 2026 का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2026 तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें- चुनाव आयोग के नए सॉफ्टवेयर पर बवाल

22 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग ने देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के लिए ‘ईसीआईनेट’ (ECINet) नाम का एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया। इसके तहत आयोग के 40 से ज़्यादा ऐप्स और पोर्टलों को एक ही जगह लाया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।