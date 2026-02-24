होली का त्योहार आ रहा है और इस त्योहार पर लाखों लोग दूसरे शहरों से अपने घरों की ओर जाते हैं। त्योहार की वजह से होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इंडियन रेलवे ने देश के अलग-अलग हिस्सों से कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें पटना-नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल-कटिहार, शेखपुरा- नई दिल्ली और धनबाद शकूरबस्ती रूट पर चलाई जाएंगी।

03293/03294 पटना जंक्शन- नई दिल्ली- पटना जंक्शन

नार्दन रेलवे द्वारा ट्रेन संख्या 03293 का संचालन पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से 5 मार्च 2026 से 15 मार्च 2026 तक (प्रतिदिन) रात को 9 बजे किया जाएगा। फिर यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 12.50 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 03294 का संचालन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 6 मार्च 2026 से 16 मार्च 2026 तक (प्रतिदिन) दोपहर 2.15 से किया जाएगा। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 12.25 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। अब बात स्टॉपेज की करें तो यह ट्रेन दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सूबेदारगंज और गोविंदपुरी स्टेशन पर रुकेगी।

02397/02398 शेखपुरा- नई दिल्ली- शेखपुरा

उत्तर रेलवे द्वारा ट्रेन नंबर 02397 का संचालन शेखपुरा से एक मार्च 2026 को 11.30 बजे किया जाएगा। फिर यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 11.40 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 02398 का संचालन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दो मार्च 2026 को दोपहर डेढ़ बजे किया जाएगा। फिर यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 2.45 बजे शेखपुरा पहुंचेगी। अपने रूट पर ये दोनो स्पेशल ट्रेनें वारिसलीगंज, नवादा, तिलैया, गया जं, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, गोविंदपुरी और टूंडला जंक्शन स्टेशन पर रुकेगी।

09189/09190 मुंबई सेंट्रल-कटिहार- मुंबई सेंट्रल

नार्दन रेलवे द्वारा ट्रेन नंबर 09189 का संचालन मुंबई सेंट्रल से हर एक शनिवार को 28 फरवरी 2026 से 28 मार्च 2026 तक सुबह 10.55 किया जाएगा। फिर यह ट्रेन अगले दिन सुबह 7.30 बजे कटिहार पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09190 का संचालन कटिहार जंक्शन से हर एक मंगलवार को 24 फरवरी से 31 मार्च तक रात को 12.15 बजे किया जाएगा और अगले दिन यह ट्रेन शाम को 6.40 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। अब बात ठहराव की करें तो यह ट्रेन बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, भरुच, वडोदरा, रतलाम, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, मनकापुर, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया, सीवान छपरा, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया और नौगछिया स्टेशन पर रुकेगी।

03639/03640 धनबाद जंक्शन- शकूरबस्ती- धनबाद जंक्शन

उत्तर रेलवे द्वारा ट्रेन संख्या 03639 का संचालन धनबाद जंक्शन से सोमवार और शुक्रवार को छह मार्च 2026 से 9 मार्च 2026 तक शाम को 6.30 बजे किया जाएगा। यह ट्रेन अगले दिन शाम को 6.10 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 03640 का संचालन शकूरबस्ती से मंगलवार और शनिवार को सात मार्च से 10 मार्च तक रात को 9.10 बजे किया जाएगा और फिर यह ट्रेन अगले दिन धनबाद जंक्शन पर रात को 11.45 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन गोमोह जंक्शन, पारसनाथ, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, सोन, भभुआ रोड, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, गोविंदपुरी और दिल्ली जंक्शन पर रुकेगी।

बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने देश की राजधानी नई दिल्ली के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से चार अलग-अलग रूटों पर चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें नई दिल्ली – प्रयागराज, नई दिल्ली- श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा, दिल्ली सराय रोहिल्ला – साबरमती और दिल्ली – भुवनेश्वर रूट पर चलाई जाएंगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

(नोट: उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन के समय, ठहराव और कोच की जानकारी के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139, NTES ऐप या भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।)