Amit Shah on Naxalism Eradication: छत्तीसगढ़ में मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नक्सलवाद के मुद्दे पर जनता के सामने बड़ी बातें रखीं और कहा कि अब देश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया हो गया है। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित रहे बस्तर में अब हिंसा का कोई स्थान नहीं बचा है, और 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के चैप्टर का अंत हो गया है।

दरअसल, वरिष्ठ बीजेपी नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला नक्सलियों से ज्यादा प्रभावित था, लेकिन आज यहां नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में अब भय का माहौल खत्म हो चुका है।

अमित शाह बोले- लोगों में उत्साह है

छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “मैं 31 मार्च, 2026 के बाद पहली बार बस्तर आया हूं। यहां केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई। बस्तर के लोगों में उत्साह और भविष्य के प्रति आत्मविश्वास का माहौल हर जगह दिखाई दे रहा है। हम सभी के लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है।

#WATCH | Bastar, Chhattisgarh: Union Home minister Amit Shah says, "I have come to Bastar for the first time since March 31, 2026. The 26th meeting of the Central Regional Council was held here… An atmosphere of enthusiasm, confidence about the future is visible everywhere… pic.twitter.com/75V0UQAtR1 — ANI (@ANI) May 19, 2026

कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

गृहमंत्री अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “कई गैर-बीजेपी सरकारों ने हमारे नक्सल मुक्त अभियान का समर्थन किया।” गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, “छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा साथ नहीं दिया। 13 दिसंबर, 2023 को यहां BJP सरकार बनने के तुरंत बाद, हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलियों को निशाना बनाया।”

अमित शाह ने सुरक्षा बलों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, “सुरक्षा बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान के कारण, निर्धारित तिथि 31 मार्च, 2026 से पहले ही देश से नक्सलवाद का पूर्णतः उन्मूलन हो गया है।”

स्थापित किए थे सुरक्षा शिविर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “कल ही मैंने शहीद वीर गुंडाधर सेवा डेरा का उद्घाटन किया। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत बस्तर क्षेत्र समेत पूरे जिले को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यहां लगभग 200 सुरक्षा शिविर स्थापित किए थे।”

अमित शाह ने कहा, “सीआरपीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान इन शिविरों में रहकर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। लेकिन अब जब बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है, हमने निर्णय लिया है कि पहले चरण में इन 200 शिविरों में से 70 शिविरों, यानी लगभग एक तिहाई शिविरों को वीर शहीद गुंडाधर सेवा डेरा में परिवर्तित किया जाएगा।”

क्षेत्रीय उत्थान को लेकर बताया अपना प्लान

क्षेत्र के उत्थान के सवाल के जवाब में गृहमंत्री ने कहा, “वर्तमान में हमारा लक्ष्य कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार, शिक्षा के माध्यम से सरकारी नौकरियां, शिक्षा के माध्यम से निजी रोजगार और कौशल विकास के माध्यम से निजी रोजगार के अवसर पैदा करना है।”

उन्होंने कहा, ” सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों और महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है। यह एक प्रारंभिक कार्य योजना है। पहले चरण के पूरा होने के बाद हम जल्द ही एक विस्तृत कार्य योजना लेकर आएंगे।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के बाद सोमवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर का दौरा किया। इस दौरान अमित शाह ने एक जनसभा में भारत को वामपंथी उग्रवाद (LWE) से मुक्त घोषित कर दिया। शाह ने कहा, “मैं गर्व से घोषणा करता हूं, भारत अब नक्सल-मुक्त है।” पढ़िए पूरी खबर…