गणेश विसर्जन के दौरान मर्यादा बनाए रखने को लेकर हैदराबाद पुलिस की चेतावनी पर भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने नाराजगी जताई है। पार्टी के नेताओं को शक है कि पुलिस का यह निर्देश खास तौर पर उन्हें और उनके समर्थकों को निशाना बनाकर दिया गया है।

हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने गुरुवार को कहा कि गणेश विसर्जन के दौरान डीजे और तेज आवाज में संगीत बजाने पर रोक है। शुक्रवार को बड़े पैमाने पर जुलूस निकलने वाले हैं, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ गाने बजाने की अनुमति नहीं होगी।

पुलिस की यह चेतावनी सामान्य और राजनीतिक रूप से तटस्थ लग सकती है, लेकिन BRS इसे अपने खिलाफ सीधा हमला मान रही है। इसके पीछे एक वजह भी है।

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें युवा पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) और BRS की तारीफ वाले गानों पर नाचते नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ गाने पुराने चुनाव प्रचार के हैं। इन गानों में क्षेत्रीय भावना को बढ़ावा देने, तेलंगाना राज्य के गठन के लिए केसीआर के संघर्ष की तारीफ करने और जल्द ही राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार रहने की अपील की गई है।

कुछ वीडियो में हुसैन सागर झील में विसर्जन के लिए ले जाए जा रहे गणेश प्रतिमाओं वाले ट्रकों से तेज आवाज में संगीत बजता सुनाई दे रहा है। इनमें एक गाना ‘देख लेंगे’ भी है, जिसमें केसीआर की तारीफ के साथ आने वाली राजनीतिक लड़ाई की चेतावनी दी गई है। इस गाने को काफी लोकप्रियता मिल रही है, लेकिन इसे भड़काऊ भी माना जा रहा है।

‘विसर्जन भक्ति का मौका है, राजनीति का नहीं’

पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने अपनी चेतावनी में कहा कि गणेश विसर्जन भक्ति और श्रद्धा से जुड़ा होना चाहिए, राजनीति से नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रख रही है, जहां से ऐसे वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही, अश्लील या भड़काऊ गानों पर भी नजर रखी जा रही है।

सज्जनार ने कहा कि तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करने वालों, जुलूस के दौरान महिलाओं को परेशान करने वालों और भड़काऊ या उकसाने वाली राजनीतिक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस कमिश्नर की इसी चेतावनी को BRS ने अपने और अपने समर्थकों को निशाना बनाने के तौर पर देखा है।

BRS के सोशल मीडिया संयोजक डॉ. एम. कृष्णांक ने सोशल मीडिया पर लिखा, “तेलंगाना में हिटलर का शासन। पुलिस कमिश्नर ने घोषणा की है कि गणेश विसर्जन के दौरान KCR के गाने बजाने वाले युवाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

पूर्व मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने कहा, “वे लोगों का उत्साह नहीं रोक सकते। हुसैन सागर झील पर सिर्फ केसीआर और BRS के गाने बज रहे हैं।”

इस बीच, शुक्रवार को होने वाले अंतिम विसर्जन जुलूसों के लिए शहर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हजारों ट्रक और दूसरे वाहन गणेश प्रतिमाओं को लेकर 16वीं सदी में बनी हुसैन सागर झील समेत अलग-अलग विसर्जन स्थलों पर पहुंचेंगे।

विसर्जन को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए शहर में 28,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की भी व्यवस्था की गई है।

जुलूस में शामिल वाहनों की आवाजाही आसान बनाने के लिए शहर की कई प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है।

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