नई दिल्ली में आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को समर्पित एक बड़े ऐतिहासिक फैसले का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि देश 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक लेने जा रहा है जो नारी शक्ति को समर्पित होगा और भारत के भविष्य को नई दिशा देगा। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बैसाखी और नववर्ष की शुभकामनाएं दीं। इसके साथ ही जलियावालां बाग के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा के इस अहम पड़ाव पर लिया जाने वाला निर्णय महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करेगा और लोकतंत्र को नई मजबूती देगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। ऐसा इतिहास जो सामाजिक न्याय को केवल नारा नहीं बल्कि कार्यसंस्कृति और निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा बनाएगा। उन्होंने एक समतामूलक भारत के निर्माण की बात कही जहां महिलाओं की भूमिका और अधिक प्रभावशाली होगी। पीएम ने कहा, ”ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है।”

पीएम मोदी ने कहा कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा और उससे पहले आज नारीशक्ति वंदन का ये कार्यक्रम, इसके जरिए हमें देश की कोटि-कोटि माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 2023 में नई संसद में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के रूप में पहला कदम उठाया गया था और अब उसे प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ”इस पहल के जरिए देश की करोड़ों माताओं और बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत करेगा। आप सभी देश के कोने-कोने से आई हैं। आपकी इस उपस्थिति के लिए इस महत्वपूर्ण काम के लिए आपने जो समय निकाला है। उसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं।

पीएम ने सम्मेलन में कहा, ” लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था। इस विमर्श को करीब 4 दशक बीत गए। इसमें सभी पार्टियों के और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल हैं। हर दल ने इस विचार को अपने-अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। खासकर, हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में ये लागू हो जाना चाहिए।”

पीएम ने आगे कहा, ” हमारा प्रयास और प्राथमिकता है कि इस बार भी ये काम संवाद, सहयोग और सहभागिता से हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का गौरव बढ़ा था। इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरीमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी।”