केंद्र शासित राज्य लद्दाख में अब दो के बजाय कुल सात जिले होंगे। लद्दाख के LG विनय कुमार सक्सेना ने एक X पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, “लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन। मैंने लद्दाख में पांच नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, जिससे लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। इन पांच नए जिलों – नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और द्रास – के गठन के साथ अब लद्दाख में मौजूदा दो जिलों के बजाय कुल सात जिले होंगे।”
लद्दाख के नेताओं की अमित शाह से सीधी बातचीत की मांग
लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अगले सप्ताह यहां के दौरे के दौरान उनके साथ सीधी, ”निर्णय-स्तर” की वार्ता का आह्वान किया है और क्षेत्र के लंबित मुद्दों के समाधान के लिए 22 मई के लिए निर्धारित उप-समिति की बैठक को ”अपर्याप्त” बताया है।
यह प्रतिक्रिया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा रविवार को यह घोषणा किये जाने के बाद आयी कि गृह मंत्रालय ने आंदोलनकारी लद्दाख समूहों के प्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक वार्ता के लिए उप-समिति की बैठक 22 मई को बुलाने का निर्णय लिया है। पिछली बैठक फरवरी की शुरुआत में हुई थी।
लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपायों सहित अपने चार सूत्री एजेंडे पर एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) 2021 से केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं।
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने पत्रकारों से कहा, “एलएबी ने गृह मंत्री के लद्दाख दौरे (30 अप्रैल) और 22 मई के लिए निर्धारित उप-समिति की बैठक की घोषणा पर विस्तार से चर्चा की… लद्दाख का मुद्दा पिछले पांच-छह वर्षों से लंबित है और इसका समाधान होना आवश्यक है।”
वांगचुक के साथ एलएबी के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे और समूह के अन्य प्रमुख सदस्य भी मौजूद थे। वांगचुक ने कहा कि इस दौरे को ”सार्थक और रचनात्मक संवाद” की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
उन्होंने कहा, ”यह सर्वविदित है कि उप-समिति स्तर पर – यानी सचिवों के स्तर पर – होने वाली चर्चाओं में निर्णय लेने वाले प्राधिकार शामिल नहीं होते हैं। इसलिए, चिंता इस बात की है कि यदि यह बैठक फरवरी में हुई पिछली बैठक के चार महीने बाद 22 मई को होती है और फिर भी कोई निर्णय नहीं निकलता है, तो चार महीने और बीत सकते हैं और पूरा साल बिना किसी समाधान के गुजर सकता है।”
उन्होंने कहा, “इसीलिए हमारे सभी सदस्यों ने सुझाव दिया है कि चूंकि गृह मंत्री स्वयं लद्दाख दौरे पर आने वाले हैं, इसलिए उन्हें एलएबी और केडीए के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए।”
वांगचुक ने कहा कि लद्दाख में ऐसी बैठक आयोजित करना संभव और सार्थक होगा। उन्होंने कहा, “दरअसल, दिल्ली में हुई पिछली बैठकों में शामिल हुए हमारे कुछ सदस्यों ने बताया है कि गृह मंत्री ने लद्दाख के नेतृत्व को आश्वासन दिया था कि वे स्वयं ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और लद्दाख में भी ऐसी बैठकें आयोजित करने पर विचार करेंगे।” (इनपुट – ANI / भाषा)
यह भी पढ़ें: ‘धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगी’, जेल से रिहाई के बाद काम पर लौटे सोनम वांगचुक
सोनम वांगचुक ने अपने बयान में कहा, “इस कठिन परिस्थिति के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन फिलहाल मैं इस सार्थक संवाद को पटरी से नहीं उतारना चाहता क्योंकि अगर मेरा मकसद नाकाम हो जाता है तो वह जीत नहीं सकते।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।