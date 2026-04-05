Assam Elections 2026: कांग्रेस पार्टी ने रविवार को आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां के पास तीन अन्य देशों के पासपोर्ट हैं और यूएई और अमेरिका में उनकी संपत्ति का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया है। सरमा ने कहा कि वह और उनकी पत्नी दोनों ही कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित तौर पर उन तीन पासपोर्टों की तस्वीरें शेयर कीं। उनके बारे में खेड़ा का दावा था कि रिंकी भुइयां सरमा के नाम पर यूएई, एंटीगुआ और बारबुडा और मिस्र द्वारा जारी किए गए थे।

पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या आरोप लगाए

पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हम जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री, जिनकी पूरी राजनीति मुसलमानों के प्रति नफरत पर आधारित है, उनकी पत्नी के पास दो मुस्लिम देशों और एंटीगुआ और बारबुडा के पासपोर्ट कैसे हैं। हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या रिंकी भुइयां सरमा के पास भी भारतीय पासपोर्ट है। क्या वह भी भारत की नागरिक हैं? एक भारतीय नागरिक के पास तीन अलग-अलग देशों के तीन पासपोर्ट कैसे हो सकते हैं?”

असम की जनता पूछ रही है 👇🏼



⦁ हिमंता बिस्वा सरमा की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित है, लेकिन उनकी पत्नी दो मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हैं, कैसे?



⦁ भारत के कानून के हिसाब से आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते, तो क्या रिंकी भुइयां सरमा भारत का पासपोर्ट भी रखती… pic.twitter.com/8sFH7hNF2n — Congress (@INCIndia) April 5, 2026

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यूएई में उनके नाम पर संपत्तियां हैं और अमेरिका के व्योमिंग में एक कंपनी रजिस्टर्ड हैं। इसका खुलासा सरमा ने अपने हलफनामे में नहीं किया था। इतना ही नहीं खेड़ा ने कहा कि चुनाव हारने पर वे देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने आरोपों को झूठा बताकर किया खारिज

मुख्यमंत्री सरमा ने इन आरोपों को झूठा बताकर खारिज कर दिया। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, “मैं उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। ये सभी आरोप दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठ हैं, जिनका उद्देश्य असम के लोगों को गुमराह करना है। मेरी पत्नी और मैं अगले 48 घंटों के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी दोनों तरह के मानहानि के मामले दर्ज कराएंगे। उन्हें उनके लापरवाह और मानहानिकारक बयानों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। एक बार अदालत में सच्चाई साबित हो जाने पर, पवन खेड़ा को अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे और कानून अपना उचित कार्य करेगा।”

रिंकी भुइयां सरमा एक व्यवसायी महिला हैं और असम के सबसे बड़े मीडिया हाउस के साथ-साथ एक प्राइवेट स्कूल और एक रिसॉर्ट जैसे अन्य उद्यमों की मालिक हैं।

असम विधानसभा चुनाव में लगातार घटती महिलाओं की भागीदारी

केंद्र और असम, दोनों जगह भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार है। केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का कानून भी पारित कर चुकी है। हालांकि यह अभी लागू नहीं हुआ है। इसके बावजूद असम के विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती नजर नहीं आ रही है। पढ़ें पूरी खबर…