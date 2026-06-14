तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोलकाता उत्तर के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय पर तीखा हमला बोला। महुआ ने आरोप लगाया कि सुदीप बंद्योपाध्याय नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास देखे गए थे, लेकिन उन्होंने अपने पते को लेकर पार्टी को गुमराह किया था।
X पर एक पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि बंद्योपाध्याय ने पार्टी नेताओं को बताया था कि उन्हें पेट की बीमारी के कारण कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, महुआ ने आरोप लगाया कि बाद में सुदीप बंद्योपाध्याय को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के आवास पर टेलीविजन पर देखा गया।
मोइत्रा ने X पर अपनी पोस्ट में लिखा, “उनका मुखौटा और विग दोनों उतर गए। सुदीप बंद्योपाध्याय ने हमें बताया कि वह पेट की खराबी के कारण अपोलो कोलकाता में थे, जबकि हमने अचानक उन्हें दिल्ली में भूपेद्र यादव के घर पर टीवी पर देखा। दादा, कृपया कम से कम अपना X हैंडल @SudipBJPBTeam में बदल लें। हमारा नाम इस्तेमाल न करें।”
महुआ मोइत्रा के अलावा, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी सुदीप बंद्योपाध्याय की “पार्टी बदलने के इतिहास” का हवाला देते हुए उन पर जमकर हमला बोला। घोष ने बंद्योपाध्याय की आलोचना करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें “पद और सम्मान” दिया।
घोष ने कहा, “ममता दीदी ने इन लोगों को पद और सम्मान दिया, और बदले में ये लोग यही कर रहे हैं। सुदीप बंद्योपाध्याय का पार्टी बदलने का इतिहास रहा है।” उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बंद्योपाध्याय का राजनीतिक करियर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को गुमराह करके कायम रहा और दावा किया कि उन्होंने पहले भी पार्टी के भीतर नेता के बारे में चिंताएं जताई थीं।
उन्होंने आगे कहा, “हमने कहा था कि वह अच्छे नेता नहीं हैं और उनकी राजनीति ममता दीदी को गुमराह करके ही चलती है। इसी वजह से मुझे पार्टी से निलंबित भी किया गया था। आज यह साबित हो रहा है कि मैंने उस दिन जो कहा था वह सही था।”
तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ते मतभेदों की खबरों के बीच ये टिप्पणियां सामने आई हैं। लोकसभा में अलग से गुट बनाकर खुद को “असली टीएमसी” बताने वाले 20 सांसद 15 जून (सोमवार) को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और अपने लिए अलग बैठने की व्यवस्था की मांग करेंगे। फिलहाल, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कुल 58 विधायक और संसद में 20 लोकसभा सांसद पार्टी के भीतर ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर चुके हैं।
टीएमसी में बगावत के बीच ममता ने की ‘सर्जरी’, सायोनी घोष और माला रॉय की अहम पदों से छुट्टी
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी में चल रहे असंतोष के बीच बड़े पैमाने पर संगठन में फेरबदल किया है। ममता बनर्जी ने शनिवार को सांसद सायोनी घोष को पार्टी की यूथ विंग के अध्यक्ष पद से हटा दिया। घोष की जगह युवा नेता अर्णब बनर्जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पढ़ें पूरी खबर।