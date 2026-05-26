मूलनिवासी मुस्लिम पंच ने पुणे में गाय को ‘राष्ट्रीय पशु’ घोषित करने की मांग की है ताकि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को कम किया जा सके। मंच के अध्यक्ष अंजुम इनामदार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा।

मुस्लिम मंच द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, ”हमारे देश में जहां गाय को ना केवल पवित्र माना जाता है बल्कि मां का दर्जा भी दिया जाता है, वहां उसी गाय के नाम पर निर्दोष इंसानों का खून बहते देखना बेहद दुखद है। गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग (भीड़ हिंसा), नफरत की राजनीति और एक विशेष समुदाय (मुसलमानों) को बदनाम करने का यह दुर्भावनापूर्ण खेल तुरंत बंद होना चाहिए। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द गाय को ‘राष्ट्रीय पशु’ घोषित करना चाहिए।”

‘मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने में काफी मददगार’

इनामदार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ”हमारे धर्म में मांस खाना अनिवार्य नहीं बताया गया है। अगर गाय को कानूनी रूप से ‘राष्ट्रीय पशु’ का दर्जा दिया जाता है तो उसे उसका उचित सम्मान मिलेगा और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आधिकारिक रूप से राज्य की निर्धारित एजेंसियों पर आ जाएगी। यह कदम मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने में काफी मददगार साबित होगा।”

उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा था कि MCOCA के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा, ”MCOCA उस किसान पर नहीं लगाया जाएगा जिसने बंजर गाय बेची है बल्कि ट्रांसपोर्टर पर लगाया जाएगा। यह सब सरकार का दिखावटी प्यार है, चाहे वह महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार। हमारी मांग है कि धर्म के नाम पर पैदा होने वाले तनाव और दंगे बंद होने चाहिए। इससे ना हिंदू मरेंगे और ना ही मुसलमान। इसलिए हम मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए।”

‘गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार’, मौलाना अरशद मदनी बोले

आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एएम) के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने गाय को ‘राष्ट्रीय पशु’ घोषित करने की मांग की थी। मदनी ने कहा कि इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म किया जाए ताकि गाय के नाम पर होने वाली ‘मॉब लिंचिंग’ की घटनाएं बंद हों। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों को गाय से वास्तविक श्रद्धा नहीं बल्कि राजनीति से प्रेम है। राजनीति के जरिए लोगों को भड़काकर मुसलमानों के खिलाफ एकजुट किया जाता है और वोट हासिल किए जाते हैं। मदनी ने कहा कि चुनाव के समय कई भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दे जानबूझकर उछाले जाते हैं जिनमें गाय के नाम पर राजनीति भी शामिल है।