पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू महिला ने देश की प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज (सीएसएस) परीक्षा पास की है और विशिष्ट पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा (पीएएस) के लिए चयनित हुई है। पाकिस्तान के सर्वाधिक हिंदू आबादी वाले सिंध प्रांत के शिकारपुर जिले के ग्रामीण इलाके की रहने वालीं सना रामचंद एमबीबीएस डॉक्टर हैं।

सना सीएसएस की परीक्षा पास करने वाले 221 अभ्यर्थियों में शामिल हैं। 18,553 परीक्षार्थियों ने यह लिखित परीक्षा दी थी। विस्तृत चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और मौखिक परीक्षा के बाद अंतिम चयन किया गया। मेधासूची निर्धारित होने के बाद अंतिम चरण में समूह आबंटित किए गए। परिणाम घोषित होने के बाद रामचंद ने ट्वीट किया, वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फतेह। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने सीएसएस 2020 की परीक्षा पास कर ली है और पीएएस के लिए मेरा चयन हो गया है। इसका पूरा श्रेय मेरे माता-पिता को जाता है।

हालिया सीएसएस परीक्षा में पास फीसद दो से भी कम है जो कड़ी प्रतिस्पर्धा और के साथ ही इन परीक्षा का संचालन करने वाले संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा लागू किए गए कड़े मानकों को भी दर्शाता है।

Dr. Sana Ramchand, First Female Hindu Allocated in Pakistan Administrative Services by Qualifying Central Superior Services CSS 2020. pic.twitter.com/602urnDP6X

— Qamar Cheema (@Qamarcheema) May 6, 2021