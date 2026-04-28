Gujarat Local Body Elections 2026 Results: गुजरात के गोधरा शहर ने अपने नगरपालिका चुनावों में एक अप्रत्याशित और ऐतिहासिक चुनावी परिणाम के बाद पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। गोधरा नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 में हिंदू निर्दलीय उम्मीदवार अपेक्षा बेन सोनी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, जबकि इस वार्ड में 100% मुस्लिम मतदाता हैं।

इस जीत की खास बात यह है कि उम्मीदवार का नाम वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है और वह इलाके में रहती भी नहीं है। इसके बावजूद, वार्ड के मतदाताओं ने कथित तौर पर धार्मिक पहचान के बजाय विकास प्राथमिकताओं के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया।

मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी- अपेक्षा सोनी

अपेक्षा सोनी का मानना ​​है कि गोधरा में अतीत में कई दंगे हुए हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय ने उन पर भरोसा जताकर और उनकी चुनावी जीत सुनिश्चित करके सांप्रदायिक सद्भाव का एक शानदार उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके वोट दिया है, मैं उनसे वादा करती हूं कि उनके क्षेत्र में मौजूद किसी भी प्राथमिक मुद्दे या शिकायत का समाधान करने के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी।”

गुजरात नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मिली जीत

इसी बीच, गुजरात के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली और उसने राज्य के सभी 15 नगर निगमों पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। अहमदाबाद में बीजेपी ने 192 में से 146 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को केवल 18 सीटें मिलीं, जो शहरी स्थानीय निकायों में विपक्ष की उपस्थिति में भारी गिरावट का संकेत देती हैं।

सूरत, राजकोट और वडोदरा समेत अन्य प्रमुख शहरों में भी भारतीय जनता पार्टी ने दमदार प्रदर्शन किया। सूरत में पार्टी ने 115 सीटें जीतीं, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 4 सीटें ही मिल पाईं। राजकोट और वडोदरा में बीजेपी ने 65-65 सीटें जीतकर गुजरात के शहरी राजनीतिक परिदृश्य में अपना दबदबा कायम किया।

मोदी-शाह के गढ़ में केजरीवाल की AAP को लगा झटका

दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरी हार और हाल ही में पंजाब से राज्यसभा जाने वाले कई सांसदों के बीजेपी का दामन थामने के चलते अरविंद केजरीवाल की AAP मुश्किलों का सामना कर रही थी और मंगलवार को केजरीवाल के लिए बुरी खबर गुजरात से आई। गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों में AAP को तगड़ा झटका लगा है। गुजरात में पिछले काफी वक्त पर संगठन महामंत्री की कमान संभाल रहे मनोज सोरठिया चुनाव हार गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ सीटों को छोड़ दें, तो निकाय चुनाव में आप का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। पढ़ें पूरी खबर…