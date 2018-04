हिंदू आतंकवाद: अमित शाह का प्रहार- वोटबैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने देश को बदनाम कर किया जघन्य पाप

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने वोटबैंक की राजनीति करने के लिए हिंदू आतंकवाद का पुलिंदा गढ़ा। ऐसा कर पार्टी ने देश को और उसकी संस्कृति को बदनाम किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बातें एक चैनल से बातचीत के दौरान कहीं। शाह ने इसी के साथ कांग्रेस की ओर से हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद के बयानों पर माफी मांगने की मांग भी उठाई है।

शाह ने हाल ही ‘रिपब्लिक टीवी’ को इंटरव्यू दिया था। अर्नब गोस्वामी से हुई बातचीत में उन्होंने कहा, “मक्का मस्जिद केस के फैसले के बाद स्पष्ट हो चुका कि भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद का पुलिंदा वोटबैंक की राजनीति करने के लिए किया गया षडयंत्र था। मक्का मस्जिद केस में सब छूट गए। किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिला। लेकिन जो पहले पकड़े गए थे, उन्हें किसने छोड़ा था और छोड़ने वाले को क्या अधिकार है।”

बकौल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, “भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद का नाम इस्तेमाल कर इस देश और उसकी संस्कृति को बदनाम करने का जघन्य पाप कांग्रेस सरकार ने किया है। हिंदू आतंकवाद, ये शब्द हो सकता है? आतंकवाद का कोई धर्म हो सकता है? आतंकवाद किसी संस्कृति से जुड़ा हो सकता है? किस प्रकार की मान्यता है?”

यहां देखिए इंटरव्यू में और क्या बोले BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष-

