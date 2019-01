राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी की 71वीं पुण्‍यतिथि पर अखिल भारत हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे ने मर्यादा की सारी हदें लांघ दीं। उन्‍होंने गांधीजी का एक पुतला बनाकर उसे गोली मारी और फिर राष्‍ट्रपिता के हत्‍यारे नाथूराम गोडसे का शहादत दिवस मनाया। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्‍ट्रीय सचिव शकुन पांडे ने इसके बाद वहां मौजूद अपने समर्थकों और संगठन के सदस्‍यों के बीच मिठाई भी बांटी। शकुन पांडे का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से महात्‍मा गांधी की पुण्‍यतिथि पर उत्‍तर प्रदेश के अलीगढ़ में यह चौंकाने वाला कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

#HinduMahasabha Leader Shakun Pandey celebrates #gandhideathanniversary by shooting his effigy in #Agra. Later Sabha leaders set effigy on fire & distribute sweets to celebrate assassination. @dgpup @Uppolice must take action against all Sabha leaders for anti-national activity. pic.twitter.com/hbjFSleZGZ

— Rahul Singh (@rahulreports) January 30, 2019