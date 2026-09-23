जाति की सीमाएं तोड़ना और कुंडली मिलाए बिना विवाह को बढ़ावा देना। केरलम में विश्व हिंदू परिषद (VHP) की राज्य इकाई हिंदुओं में ‘घटती जन्म दर’ की समस्या से निपटने के लिए ये कदम उठाने जा रही है। यह फैसला सोमवार को कोच्चि में हुई VHP की राज्य बैठक में लिया गया। बैठक में कहा गया कि हिंदू समाज के भीतर जातिगत बंदिशों और कुंडली नहीं मिलने की वजह से कई युवाओं के शादी के सपने टूट रहे हैं।

राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में केरलम में कुल 344766 जन्म दर्ज किए गए। इनमें हिंदू माताओं से जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 135753 थी जो राज्य में दर्ज कुल जन्मों का करीब 39 फीसदी है। 2021 की जनगणना के अनुसार, राज्य की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 54 फीसदी है।

हिंदुओं में जन्म दर हो रही कम

VHP के राज्य महासचिव एडवोकेट अनिल विलयिल ने कहा कि केरल की जन्म दर से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि राज्य में हिंदुओं के बीच जन्म दर कम हो रही है। उन्होंने इसके पीछे मुख्य वजह देर से होने वाली शादियों को बताया। उनके मुताबिक, जातिगत बंदिशें और संभावित वर-वधू की कुंडली नहीं मिलने के कारण शादियों में देरी होती है।

उन्होंने कहा, ”छोटे हिंदू समुदायों के युवाओं के लिए अपने ही समुदाय में उपयुक्त जीवनसाथी ढूंढना मुश्किल होता है। इसलिए हमने जाति की सीमाओं को तोड़कर होने वाली शादियों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। ऊंची जाति के हिंदू युवाओं को निचली जाति की हिंदू युवतियों से और इसके उलट शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। केरलम में हिंदुओं के बीच जातक पोरुथम (कुंडली मिलान) देखने की परंपरा है। कई युवाओं के शादी के सपने सिर्फ कुंडली नहीं मिलने की वजह से टूट गए हैं।”

उन्होंने कहा कि इन दोनों वजहों से किसी की शादी में देरी नहीं होनी चाहिए।

जीवनसाथी खोजने में मदद करेगी वीएचपी

अनिल विययिल ने बताया कि वीएचपी जल्द ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करेगी। इसका उद्देश्य ऐसी शादियों को बढ़ावा देना और युवाओं को अलग-अलग हिंदू जातियों से जीवनसाथी खोजने में मदद करना होगा। इसके अलावा, इस प्लेटफॉर्म के जरिए कुंडली मिलान की परवाह किए बिना शादी के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी।

मंदिरों में ऊपरी वस्त्र पहनकर प्रवेश को बढ़ावा

VHP ने पुरुषों के ऊपरी वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार को भी बढ़ावा देने का फैसला किया है। केरलम के कई मंदिरों में फिलहाल इसके उलट नियम लागू हैं।

VHP के राज्य महासचिव ने कहा कि इस परंपरा की वजह से युवाओं का मंदिरों से जुड़ाव कम हुआ है।

उन्होंने कहा, ”इसलिए हमने इसमें हस्तक्षेप करने का फैसला किया है। युवा पीढ़ी को मंदिरों से जोड़ने के लिए सुधार जरूरी हैं। 2023 में त्रिशूर में हुई हिंदू धर्मगुरुओं की बैठक में भी इस संबंध में सिफारिश की गई थी। ऊपरी वस्त्र पहनना मंदिर में प्रवेश में बाधा नहीं होना चाहिए। अब VHP के तहत आने वाले करीब 200 मंदिरों में पुरुषों को ऊपरी वस्त्र पहनकर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।”