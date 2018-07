हिंदी न्यूज़ लाइव, Hindi News Live: Latest Hindi News Today, Read Hindi News, Breaking News Headlines in Hindi: देशभर के कई हिस्‍सों में भारी बारिश से जीवन अस्‍त-व्‍यस्‍त हो गया है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्‍ट्र, केरल जैसे राज्‍यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। केरल के कई इलाकों में पानी भर गया है। आंध्र प्रदेश में राज्‍य आपदा राहत फोर्स ने श्रीकाकुलम से बाढ़ के पानी में फंसे 55 लोगों को बचाया। गुजरात का वासी-बोरा गांव पानी में डूब गया है। वहीं उत्‍तराखंड के चमोली के कुंडी में बादल फटने से गांव के कई मकान-वाहन क्षतिग्रस्‍त हो गए।

दूसरी तरफ, फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण के फाइनल में रविवार को फ्रांस ने लुज्निकी स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक और नाटकीय मैच में पहली बार विश्व कप खेल रही क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त दे दूसरी बार विश्व विजेता का तमगा हासिल किया। फ्रांस 20 साल बाद विश्व फुटबाल का सरताज बनने में सफल रहा है। इससे पहले उसने अपने घर में 1998 में दिदिएर डेसचेम्प्स की कप्तानी में पहली बार विश्व कप जीता था।

Andhra Pradesh: State Disaster Response Force and fire department team rescue 55 people who were trapped in flood water following release of water from Vamsadhra river Gotta Barrage, in Srikakulam. pic.twitter.com/VfGhpZjvCr

