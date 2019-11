Hindi News Today, 27 November 2019 LIVE Updates: फडणवीस-अजित पवार ने ली MLA पद की शपथ, सुप्रिया सुले ने पैर छूकर किया स्वागत

एनसीपी चीफ शरद पवार के पौत्र रोहित पवार ने कहा, ‘‘हमें खुशी है कि अजित पवार वापस आ गए। वह आज विधानसभा में मौजूद हैं। वह एनसीपी का हिस्सा हैं। हम इस मसले से आगे बढ़ते हुए उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे।’’

NCP MLA Rohit Pawar (grand nephew of NCP chief Sharad Pawar) at the assembly in Mumbai: We are happy that Ajit Pawar has come back. He is also here today. He is a part of NCP. Going forward, we would work under his guidance. #Maharashtra pic.twitter.com/cLx7R5KQk9