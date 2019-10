इंदौर में विजय नगर स्थित गोल्डन गेट होटल में भीषण आग लग गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आग किचन में लगी थी, धीरे-धीरे इसने पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। आसपास धुएं का घना गुबार उठ गया। फिलहाल सभी लोगों को सुरक्षित निकाले जाने की खबर है।

Madhya Pradesh: Fire breaks out at a hotel in Indore. More details awaited. pic.twitter.com/gzdsJuQo9J